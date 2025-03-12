Полезный овощной салат за 5 минут: готовится с очень вкусной заправкой

Свежие огурцы – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок, даже полезных напитков. Стоит отметить, что огурцы отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из огурцов, с яйцами и зеленым луком.

Ингредиенты:

Огурец

Лук

Кукуруза

Яйца

Зелень

Для заправки:

Сметана или масло

Горчица (желательно в зернах)

Мед

Соль, перец, перец чили

Сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко овощи, зелень, яйца, лук, добавьте кукурузу.

2. Смешайте все ингредиенты для соуса и заправьте салат, перемешайте.

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