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Полезный овощной салат за 5 минут: готовится с очень вкусной заправкой
Свежие огурцы – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок, даже полезных напитков. Стоит отметить, что огурцы отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из огурцов, с яйцами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- Огурец
- Лук
- Кукуруза
- Яйца
- Зелень
Для заправки:
- Сметана или масло
- Горчица (желательно в зернах)
- Мед
- Соль, перец, перец чили
- Сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко овощи, зелень, яйца, лук, добавьте кукурузу.
2. Смешайте все ингредиенты для соуса и заправьте салат, перемешайте.
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