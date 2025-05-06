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Полезный салат из свеклы и зелени на каждый день: готовится с очень вкусной заправкой
Свекла – очень полезный и ценный овощ, который может быть основой для салатов, а также закусок, борща, соусов. Еще из свеклы можно делать соусы, добавлять ее в консервацию.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с зеленью и сыром.
Ингредиенты:
- Свекла запеченная или вареная – 2 шт.
- Микс салата – 180 г
- Яблоко – 1 шт.
- Сыр фета – 70 г
- Сушеная вишня – 40 г
Для заправки:
- Масло с чеснок, базиликом – 60 мл
- Винный уксус – 30 мл
- Мед – 1 ч.л.
- Горчица в зернах – 2 ч.л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Запеките свеклу и нарежьте на кубики.
2. Смешать все ингредиенты для заправки.
3. Выложите микс салата и добавьте свеклу, нарезанное яблоко и фелату. Полейте все заправкой.
4. Добавьте сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты.
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