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Полезный салат из свеклы и зелени на каждый день: готовится с очень вкусной заправкой

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Полезный салат из свеклы и зелени на каждый день: готовится с очень вкусной заправкой

Свекла – очень полезный и ценный овощ, который может быть основой для салатов, а также закусок, борща, соусов. Еще из свеклы можно делать соусы, добавлять ее в консервацию. 

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Вкусный салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с зеленью и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Свекла запеченная или вареная – 2 шт. 
  • Микс салата – 180 г
  • Яблоко – 1 шт.
  • Сыр фета – 70 г
  • Сушеная вишня – 40 г

Для заправки:

  • Масло с чеснок, базиликом – 60 мл
  • Винный уксус – 30 мл
  • Мед – 1 ч.л. 
  • Горчица в зернах – 2 ч.л. 
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Запеките свеклу и нарежьте на кубики.

Основа для салата

2. Смешать все ингредиенты для заправки.

Свекла и яблоко для блюда

3. Выложите микс салата и добавьте свеклу, нарезанное яблоко и фелату. Полейте все заправкой.

Приготовление салата

4. Добавьте сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты.

Готовый салат

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