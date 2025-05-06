Полезный салат из свеклы и зелени на каждый день: готовится с очень вкусной заправкой

Свекла – очень полезный и ценный овощ, который может быть основой для салатов, а также закусок, борща, соусов. Еще из свеклы можно делать соусы, добавлять ее в консервацию.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с зеленью и сыром.

Ингредиенты:

Свекла запеченная или вареная – 2 шт.

Микс салата – 180 г

Яблоко – 1 шт.

Сыр фета – 70 г

Сушеная вишня – 40 г

Для заправки:

Масло с чеснок, базиликом – 60 мл

Винный уксус – 30 мл

Мед – 1 ч.л.

Горчица в зернах – 2 ч.л.

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Запеките свеклу и нарежьте на кубики.

2. Смешать все ингредиенты для заправки.

3. Выложите микс салата и добавьте свеклу, нарезанное яблоко и фелату. Полейте все заправкой.

4. Добавьте сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты.

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