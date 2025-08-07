Полотенца будут мягкими и пушистыми без химических средств: что сделать

Если ваши полотенца из стиральной машины жесткие и затхлые, то, вероятно, вы их неправильно стираете, но вы можете легко смягчить их за одну стирку, воспользовавшись дешевым средством.

Если ваши полотенца немного хрустят, возможно, на них накопился известковый налет и моющее средство. Попробуйте замочить их в смеси кристаллов соды средней крепости и теплой воды. Хорошо прополощите, а затем постирайте как обычно, добавив полстакана белого уксуса в отделение для кондиционера для белья, пишет OBOZ.UA.

Кристаллы соды, также известные как стиральная сода, – это натуральное бытовое чистящее средство, которое является старинным способом восстановления одежды, затвердевшей в стиральной машине.

Они очень щелочные, а это означает, что расщепляют любые кислотные остатки на полотенцах, такие как мыло, а также жир и телесные масла, остающиеся на ткани.

Это действительно простой способ восстановить любые старые или грязные полотенца, а также довольно дешевый, поскольку упаковка кристаллов соды стоит немного.

Как восстановить полотенца с помощью кристаллов соды

Все, что вам нужно сделать, это наполнить тазик или ванну горячей водой, а затем добавить несколько столовых ложек кристаллов соды.

Немного перемешайте кристаллы соды, чтобы они растворились в воде, затем замочите полотенца примерно на час или даже на ночь.

После замачивания отожмите полотенца, чтобы вода не капала по всему дому, а затем положите их в стиральную машину.

Добавьте стиральный порошок, как вы обычно это делаете, но вместо кондиционера для белья налейте одну столовую ложку белого уксуса в отделение для моющих средств. Белый уксус является кислотным и является естественным способом расщепления известкового налета, если вы живете в регионе с жесткой водой, а также известен своей способностью глубоко очищать ткани, что также поможет смягчить волокна полотенец.

После стирки повесьте полотенца сушиться или просушите их в сушильной машине на низкой температуре, и когда они будут готовы, снова станут невероятно мягкими.

