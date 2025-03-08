Получите вдвое больше ягод: чем подкормить вишню весной

Вишня является одной из самых популярных садовых культур, ведь ее сочные плоды не только вкусны, но и полезны. Они отлично подходят как для свежего потребления, так и для замораживания или консервации. Однако не каждому садоводу удается получить обильный и сладкий урожай.

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Чтобы помочь дереву пробудиться после зимы и заложить основу для обильного плодоношения, следует правильно подкармливать вишню уже весной. OBOZ.UA рассказывает, какие удобрения будут самыми эффективными.

Когда и как подкармливать вишню

Весенняя подкормка зависит от возраста дерева. Если саженцы были высажены недавно, они не нуждаются в дополнительных удобрениях, ведь получили все необходимые вещества при посадке. Молодые, еще не плодоносящие вишни, лучше удобрять органическими смесями, такими как перегной или компост.

Плодоносящие деревья подкармливают 3-4 раза в год, а старые старше 7 лет обычно подкармливают один раз в год.

Какие удобрения использовать для вишни

Вишня нуждается как в органических, так и в минеральных удобрениях.

Органические удобрения : компост, перегной, древесные опилки. Они улучшают структуру почвы, делают ее более плодородной и рыхлой.

: компост, перегной, древесные опилки. Они улучшают структуру почвы, делают ее более плодородной и рыхлой. Минеральные удобрения: калий, азот, фосфор, бор, железо, медь, марганец, сера. Они способствуют росту дерева, улучшают иммунитет и увеличивают урожайность. Самые лучшие минеральные подкормки для вишни – аммиачная селитра, мочевина, суперфосфат и калийная соль. Удобрения, содержащие магний, кальций и серу (азофоска, амофоска, нитроаммофоска), также оказывают положительное влияние на рост вишни.

Как подкормить вишню в марте

Ранней весной, когда почки еще не распустились, рекомендуется опрыскать дерево 3%-ным раствором бордоской жидкости. Это поможет защитить вишню от грибковых заболеваний и насытить ее медью. Приготовить раствор просто: смешайте 300 г медного купороса и 300 г негашеной извести в 10 литрах воды.

До начала цветения вишню можно подкормить азотными удобрениями.

Для молодых деревьев (2-4 года) : опрыскать мочевиной (30 г на 10 л воды) или внести под корни аммиачную селитру (15 г на 1 кв. м приствольного круга).

: опрыскать мочевиной (30 г на 10 л воды) или внести под корни аммиачную селитру (15 г на 1 кв. м приствольного круга). Для деревьев старше 4 лет концентрация мочевины для опрыскивания снижается до 20 г на 10 л воды, а для корневой подкормки увеличивается доза аммиачной селитры до 20 г на 1 кв. м.

Перед внесением удобрений важно разрыхлить почву и хорошо полить дерево (3-6 ведер воды в зависимости от возраста). Это поможет корневой системе лучше усвоить полезные вещества.

Подкормка вишни во время цветения

Во время цветения дерево нуждается в дополнительном питании, чтобы сформировать как можно больше завязей. Оптимальным выбором станет органическая подкормка из древесной золы и коровяка.

Готовится раствор так:

10 стаканов древесной золы;

5 литров коровяка;

50 литров воды.

Молодые деревья (4-7 лет) подкармливают 1 ведром этого раствора, старшие – 2-3 ведра.

Важно контролировать уровень кислотности почвы, ведь вишня лучше всего растет на нейтральных или слабощелочных почвах. Если он закислен, его можно нейтрализовать, рассыпав 300 г извести или доломитовой муки на 1 кв. м участка.

Подкормка после зимы для активного роста

Чтобы помочь вишне быстрее проснуться и стимулировать рост, следует внести ранневесеннюю подкормку:

После таяния снега выкопать вокруг ствола ров глубиной 15 см. Внести в него 300 г костной муки и 1 стакан древесной золы. Костная мука богата фосфором, который стимулирует рост корней, а зола содержит калий, улучшающий вкус плодов. Закапайте смесь и полите теплой водой (40°C), чтобы ускорить усвоение полезных веществ.

Натуральная подкормка – "зеленый коктейль"

Для питания и укрепления вишни можно приготовить экологически чистый настой.

Наполнить ведро крапивой, одуванчиками и подорожником;

Добавить 2 ст. л. сахара;

Залить водой и настаивать 3 дня;

Процедить и развести в 10 л воды.

Получившимся раствором полить вишню (5 л на каждое дерево). Он обогатит почву азотом и калием, но следите за дозировкой: избыток азота может стимулировать чрезмерный рост побегов в ущерб цветению.

Уход после цветения

После цветения рекомендуется подкормить вишнюю калимагнезию (20 г на 1 кв. м) для предотвращения осыпания завязей.

Каких удобрений следует избегать

Не следует вносить свежий навоз, поскольку он привлекает тлю и может повредить корни из-за избытка азота.

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