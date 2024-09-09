Популярная страна в Европе остановила туристическую кампанию, потому что она оказалась слишком успешной

Европа переживает бум туризма, но все еще остались страны, пытающиеся привлечь туристов, а не ограничить их поток. И одна такая кампания недавно была признана слишком успешной и свернутой досрочно.

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Как пишет издание Mirror, речь идет о Норвегии. Ее власти попытались пригласить европейцев, которых уже не рады видеть в Греции и Испании, приехать и изучить красоту местной природы.

Аллемансреттен, также известный как право кочевать или право каждого – ключевой элемент в скандинавской культуре, дающий каждому право свободно разбивать лагерь, плавать, кататься на лыжах и ходить в походы по дикой природе, независимо от права собственности на землю. Им наслаждаются шведы и норвежцы. И это резко контрастирует с ситуацией в большинстве европейских стран, где многие участки в сельской местности являются частными и недоступными.

Компания Innovation Norway, принадлежащая норвежскому государству, планировала "подчеркнуть часть норвежской культуры, которая связана с использованием природы", сделав активный отдых на природе центральным моментом кампании. Она приглашала туристов максимально воспользоваться этим правом.

Но эту инициативу пришлось приостановить. Нагрузка на окружающую среду оказалась чрезмерной. Генеральный директор совета по туризму Fjord Norway Стейн Уве Ролланд выразил обеспокоенность по этому поводу. "Мы, конечно, хотим, чтобы посетители наслаждались нашей природой, но мы предпочитаем, чтобы это происходило с помощью хорошо организованных устойчивых предложений, предоставляемых компетентными опытными компаниями в сфере туризма", – сказал он.

По словам Ролланда, ограничительные меры пришлось ввести, чтобы местные жители и гости могли наслаждаться норвежской природой в течение десятилетий. "Мы считаем, что маркетинг активного отдыха на растущем международном рынке отдыха и развлечений может быть рискованным, поскольку это может привести к тому, что больше людей захотят самостоятельно исследовать уязвимые природные зоны. Это может привести к ущербу природе, увеличению количества мусора и потенциально может привести к несчастным случаям и спасательным операциям", – добавил чиновник.

Генеральный секретарь Норвежской ассоциации треккинга Даг Терье Кларп Солванг добавил, что пеший туризм может быть достаточно экологичным видом отдыха. Однако он предупредил, что слишком много людей без должной подготовки могут нанести большой вред природе и местным жителям. В свою очередь Оси Марте Хорригмо из Innovation Norway подчеркнула: "Важно поощрять туристов вести себя ответственно на норвежской природе. Мы также хотим вдохновить людей посетить нашу страну и открыть себе удивительные впечатления, которые создадут воспоминания на всю жизнь".

В прошлом году сообщалось, что посетителям одного из самых живописных мест Норвегии стали выдавать мусорные мешки, чтобы они могли забрать свои отходы с собой. К тому же местные власти беспокоят, что туристы берут с собой собак, а затем не убирают за ними. В Норвегии популяция собак не очень высока, поэтому любимцы туристов действительно создают местным жителям проблемы.

Оставленные туристами отходы начали находить в садах норвежских крестьян всего в нескольких метрах от туристических троп и даже очень близко к рекам. Конечно, это вызвало недовольство. Пока людям рекомендуется не пить воду из озер, рек и ручьев в Рютене и Квалвике на Лофотенских островах из-за проблемы мусора.

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