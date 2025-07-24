Популярность стремительно растет: 5 модных среди туристов городов Европы

Американские туристы уже ощутили на себе все трудности, связанные с чрезмерным количеством желающих отдохнуть на популярных европейских направлениях. Поэтому заокеанские гости начали искать для себя более спокойные и при этом интересные места для отпуска.

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Как пишет американское издание Travel off Path, пять европейских городов сейчас вызывают наибольший интерес. Они необычны, предлагают немало возможностей и вдобавок здесь можно отдохнуть весьма недорого.

Вена, Австрия

По-императорски красивую столицу Австрии часто игнорируют в пользу Парижа. Но, похоже, эта тенденция идет на спад. С первой половины этого года в Вене наблюдается устойчивый рост количества туристов. "Город музыки", как прозывают его местные и приезжие, наполнен историческими локациями, связанными с такими известными музыкантами, как Моцарт и Бетховен. Любители архитектуры найдут здесь потрясающие дворцы. А фанаты высокой кухни – великолепные кафе и рестораны. Если вы не хотите ждать грандиозные венские рождественские ярмарки, лето все еще остается прекрасным временем для посещения. Прогуляйтесь по пышным городским паркам и посетите культурные мероприятия, такие как Дни Африки.

Тбилиси, Грузия

Тбилиси пока не стал городом-музеем, но уже превратился в одно и самых модных направлений для путешествий. Все благодаря своей уникальной культуре и доступности. Грузинская столица поражает насыщенной ночной жизнью. В барах вас обязательно угостят местной выпивкой. И даже в идиллических уединенных деревнях вокруг столицы вы попробуете великолепное грузинское вино.

Варна, Болгария

Черноморское побережье Болгарии полно сюрпризов. Да, здесь не найдешь роскошных условий, однако вода здесь теплая, пляжи – чистые, а услуги – очень доступные. Из всех приморских городов по популярности лидирует Варна. Прирост количества отдыхающих здесь составляет 25%. Также стоит посетить курорты Золотые Пески и Албена. Здесь предлагают отдых по системе "все включено".

Вильнюс, Литва

Для знакомства с Восточной Европой американцы чаще всего выбирают Польшу. И упускают из виду такие жемчужины, как Литва. И это при том, что ее замечательная столица Вильнюс является одним из самых доступных направлений в Европе. За свою красоту и богатую историю город получил прозвище "северный Иерусалим" и при этом является одним из самых безопасных в Европе. Здесь вы найдете вкусное и дешевое пиво, интересную архитектуру и невероятный уют.

Приштина, Косово

История Косово весьма бурная. И несмотря на напряженные отношения с Сербией в прошлом, сейчас страна превратилась в одно из самых популярных направлений на Балканах – наряду с Албанией и Черногорией. Наибольший прирост туристов наблюдается в столице Приштине. Большинство из них поражены ощущением неизведанности, которое дарит этот город. Прогуляйтесь волшебным базарным районом или посетите более современную часть города, наполненную уютными кафе, причудливыми фресками и необычной архитектурой, в частности Национальной библиотекой Косово. Американцев также привлекает статуя, возведенная в честь президента США Билла Клинтона.

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