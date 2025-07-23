В окружении гор: туристам назвали самое спокойное место в мире для туристов

От долгожданного отпуска мы все чаще хотим покоя и расслабления. И если вы желаете по-настоящему отключиться от суеты и насладиться тишиной, покоем и невероятными видами, вам стоит отправиться в одно очень особенное место.

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Как пишет издание Express, находится оно на противоположном конце света, но предлагает своим гостям кристально чистые воды озера Вакатипу, окруженные пиками Южных Альп. Именно в этом невероятном месте находится новозеландский город Квинстаун.

Сервис TravelBag недавно признал этот курорт самым спокойным местом в мире. Квинстаун предлагает окунуться в первозданную природу, по-настоящему замедлиться, отключиться и соединиться с миром в его истинном виде. Квинстаун получил впечатляющий рейтинг чистоты – 91,7, что выше, чем у любого другого направления, и самый высокий рейтинг качества зеленых насаждений – 94,4.

Специалисты по туризму проанализировали 26 направлений, чтобы найти самые спокойные. Для этого они отслеживали такие показатели, как уровень шума и светового загрязнения, чистоту и качество зеленых насаждений. По суммарному показателю Квинстаун превысил все остальные исследованные локации.

В городе наблюдаются относительно небольшие пробки на дорогах, что делает его достаточно тихим. А еще здесь очень низкий уровень светового загрязнения, что делает Квинстаун направлением мечты для любителей наблюдать за звездами.

Отдыхать здесь хорошо в любое время года. Зимой город открывает горнолыжные трассы и уютные рестораны, а в летние месяцы Квинстаун превращается в залитую солнцем страну чудес с множеством пешеходных и велосипедных маршрутов, а также прекрасными местами для купания.

Для любителей острых ощущений есть прыжки с тарзанки, зиплайны и парапланеризм. А для тех, кто ищет глубокого релакса — горячие бассейны с невероятным видом на Альпы, спа-салоны и оздоровительные центры. Да, добираться сюда долго и достаточно сложно. Но туристы, посетившие Квинстаун, утверждают, что усилия, потраченные на дорогу, полностью окупаются невероятными впечатлениями.

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