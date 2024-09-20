Популярный сериал 'Черное зеркало' возвращается: когда покажут седьмой сезон

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Сегодня эта тема как никогда актуальна, поэтому не удивительно, что сериал "Черное зеркало", о темной стороне инноваций, стал невероятно успешным. И недавно Netflix сообщил, что в скором времени зрителей предстоит новый 7 сезон.

"Черное зеркало" воплощает в себе научную фантастику, техно-антиутопию и социальную сатиру. Все это погружает зрителей в суровую вероятную реальность, которая ввиду скорости прогресса вполне может сбыться.

После шестого сезона, вышедшего в 2023 году, сериал получил большое количество внимания и обсуждений. Поэтому новость о выходе седьмого сезона стала достаточно ожидаемой для миллионов фанатов по всему миру.

Подробности

Создатель сериала Чарли Брукер во время офлайн мероприятия Netflix Geeked Week 2024 объявил, что седьмой сезон "Черного зеркала" вернется к своим истокам в 2025 году. Он пообещал, что новые шесть эпизодов будут наполнены научной фантастикой и техно-антиутопией, напоминающей первые сезоны.

"Вы можете ожидать сочетания жанров и стилей", – сказал Брукер. "На этот раз у нас есть шесть эпизодов, и два из них полнометражные. Некоторые из них глубоко неприятные, некоторые довольно смешные, а некоторые эмоциональные".

Также он сообщил о том, что впервые в истории сериала зрители увидят продолжение одного из эпизодов 4 сезона. Речь идет об USS Callister – серии, в которой программист Роберт Дейли создал игру, которая является имитацией реальности. Там он, будучи недовольным отсутствием признания на работе, дал себе роль капитана Кирка, а своим коллегам роли его команды.

Грандиозный актерский состав

Еще одной новостью, которую Netflix и Брукер объявили во время Geeked Week, стало представление актерского состава седьмого сезона. Среди известных имен, которые появятся в новых эпизодах, можно отметить таких актеров, как:

Питер Капальди;

Гарриет Уолтер;

Миланка Брукс;

Эмма Коррин и т.д.

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