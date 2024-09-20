Повторит ли успех 'Аватара'? Кэмерон снимет новый фильм об атомной бомбе

Джеймс Кэмерон – один из самых влиятельных и знаковых режиссеров современного кино. Его фильмы стали не просто кассовыми хитами, но и культурными феноменами.

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В последнее время режиссер активно работает над "Аватаром", однако недавно стало известно, что он планирует заняться новой лентой об атомной бомбе. Об этом более подробно рассказал Deadline.

Несмотря на то, что Кэмерон глубоко погружен в работу над следующими частями "Аватара", в частности, "Аватар: Огонь и пепел", премьера которого запланирована на декабрь 2025 года, он строит активные планы на будущее. В частности, он приобрел права на экранизацию будущей книги Чарльза Пеллегрино "Призраки Хиросимы", которая выходит в августе 2025 года.

Этот фильм под названием "Последний поезд из Хиросимы" станет первым крупным проектом режиссера вне вселенной "Аватара" после его всемирно известного "Титаника".

Учитывая, что режиссер работал над тремя из четырех самых кассовых фильмов в истории, ожидания от его новой ленты будут чрезвычайно высокими. Но достигнет ли фильм о ядерном оружии того же успеха, что и "Терминатор", "Титаник" и "Аватар", будет видно в будущем.

Основная тема фильма

Будущий фильм Кэмерон частично рассказывает о реальной истории инженера Цутому Ямагути, который пережил обе ядерные бомбардировки – в Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Ямагути был по делам в Хиросиме 6 августа 1945 года, когда город был уничтожен американской атомной бомбой. На следующий день он вернулся на Нагасаки, где 9 августа пережил второй атомный удар. После этого мужчина стал единственным официально признанным человеком, выжившим во время обеих бомбардировок.

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