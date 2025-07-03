Поражает чистыми пляжами: почему греческий остров Кимолос идеален для отпуска

За последние годы Греция, как место для проведения отпуска, приобрела такую популярность, что отдых здесь стал не очень комфортным из-за толпы туристов. Однако, страна достаточно большая и здесь все еще остались места, это можно отдохнуть тихо и сполна насладиться аутентичной атмосферой.

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Как пишет издание Express, таким местом является прекрасный остров Кимолос. Он не так известен, как те же Корфу или Санторини, но он только что заслужил от туристического агентства Florida Panhandle титул острова с самой чистой водой в мире. А значит популярность Кимолоса в ближайшее время непременно возрастет.

Расположенный неподалеку от Милоса небольшой остров, входящий в группу Киклады, славится своими живописными улицами и аутентичной атмосферой. На Кимолосе можно найти удивительные пляжи, а его главный город Хорио порадует очаровательной архитектурой и интересной историей.

Впечатляет туристов и чистая вода на пляжах Кимолоса. Он вошел в топ-50 по оценкам путешественников на различных сервисах с отзывами. Поэтому Florida Panhandle включило его в свой анализ. Эксперты агентства оценивали каждый пляж из списка, учитывая процент отзывов, в которых упоминалось именно хорошее качество воды. Всего было обработано 2,4 миллиона комментариев и по результатам исследования высшую строчку рейтинга занял пляж Прасса на Кимолосе.

Туристам, которые захотят отдохнуть на этом пляже, придется брать покрывало и зонтик с собой – аренды зонтиков и шезлонгов здесь нет. Зато есть первозданная красота греческой природы и кристально чистая голубая вода.

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