Поразит даже привередливых туристов: самый удобный для жизни город расположен в Европе

Согласно последним исследованиям, Вена признана самым комфортным городом для жизни. Впечатляющая архитектура, большое количество исторических достопримечательностей, уютные кафе, удобная система общественного транспорта и сравнительно чистый воздух делают австрийскую столицу отличным вариантом для отдыха на уикенд.

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Осень – лучшее время, чтобы посетить Вену. Детали о городе рассказало издание Express.

Вена – оазис художественных галерей мирового уровня, исторических музеев, космополитической уличной жизни и насыщенного ночного отдыха.

Наполненная архитектурой в стиле барокко, Вена излучает элегантность и стиль.

Столица Австрии уже третий год заняла первое место в глобальном индексе комфортности проживания Economist Intelligence Unit (EIU).

На основе 30 различных факторов в пяти категориях, включая стабильность, здравоохранение, образование, культуру, окружающую среду и инфраструктуру, глобальный индекс комфортности жизни EIU оценивает общее качество проживания в городе.

Вена – это не только о чистых улицах, исторических зданиях и богатой культурной среде. Австрийская столица имеет один из самых низких уровней преступности в Европе.

Вена идеально подходит для путешественников, любящих пешие прогулки, ведь самые популярные места находятся в сравнительно близкой доступности.

Чтобы прогуляться по центру города между главными туристическими достопримечательностями, вам понадобится всего 20 минут, поскольку большая часть территории теперь полностью пешеходная.

Город, где родились Шуберт и творил Бетховен, имеет богатое музыкальное наследие. Венская государственная опера вместе с двумя другими известными оперными театрами является одним из самых посещаемых достопримечательностей города.

Город славится своими многочисленными кафе и кафе, где подают невероятные пирожные и горячий кофе. В Вене процветает виноделие с многочисленными тавернами, где можно отведать изделия из сотен виноградников, окружающих город.

В Вене также расположены одни из самых больших и лучших рождественских ярмарок в мире.

Основные достопримечательности, которые стоит посетить в Вене:

Музейный квартал;

Ратушная площадь;

Музей истории искусств;

Площадь Шварценбергплаца;

Альбертина – один из самых выдающихся музеев изобразительного искусства в мире.

Военно-исторический музей;

Дворец Бельведер;

Венский дом искусств;

Шенбрунн;

Венская опера.

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