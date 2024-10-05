Поразительная Италия: какие города обязательны для посещения

Италия – уникальное сочетание истории, прекрасных пейзажей и невероятных городов. Долгое время Италия была – до сих пор остается – является глобальным центром искусства, музыки, литературы, философии и науки.

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По последним рейтингам, Италия входит в пятерку самых популярных стран мира. Издание The Guardian обнародовало топ итальянских городов, обязательных для посещения.

Рим

О Риме уже сказано много, и все туристы знают список must visit: от Колизея и руин Форума до фонтана Треви. Одной из интереснейших, но малоизвестных художественных галерей Рима является Centrale Montemartini. На этой бывшей электростанции теперь находятся римские и греческие статуи и мозаики, расположенные среди промышленного оборудования. До него легко добраться, всего несколько минут ходьбы от станции метро Garbatella.

Новара-ди-Сицилия

Новара-ди-Сицилия на северо-востоке Сицилии – это живописное горное село с богатой историей. Вы сможете насладиться фантастическими видами, свежим горным воздухом и историческими достопримечательностями, рассказывающими о прошлых веках. В местных ресторанах подают блюда традиционной кухни, такие как аранчини, паста алла-норма (с помидорами и баклажанами) и канноли. Новара-ди-Сицилия – аутентичная деревня, где постоянно проходят ярмарки и фестивали. Однако толп туристов здесь почти нет, так что это идеальный шанс насладиться настоящим итальянским колоритом.

Остров Гаргано

Остров имеет потрясающую геологию, прекрасные пляжи и древние города, включая Монте-Сант-Анджело и Сан-Джованни-Ротондо. Между Вьесте и Пескичи, на побережье Адриатического моря, можно увидеть трабукки – интригующие рыболовные платформы на сваях древнего происхождения, на некоторых из которых обустроили кафе и рестораны.

Piccole Dolomitі

Многим знакомы горы Доломиты, но мало кто слышал о Piccole Dolomiti, которые расположены дальше на юг. Эта территория была линией фронта между Австрией и Италией во время Первой мировой войны с огромным количеством путей, проложенных армиями. Это создает невероятный выбор возможностей для пеших прогулок, включая историческую Strada delle 52 Gallerie (Путь 52 тоннелей). Оссарио-дель-Пасубио – это трогательный монумент на вершине горы, посвященный погибшим солдатам.

Сан-Пеллегрино-Терме

В Сан-Пеллегрин-Терме вы можете насладиться архитектурой в стиле модерн или понежиться в знаменитых термальных ваннах. А зимой здесь начинает работу горнолыжный курорт Фопполо. В любое время года приятно прогуляться по улицам Сан-Джованни-Бьянко и по площади Брембана, наблюдая за течением реки Брембо.

Кастель'Аркуато

Кастель Аркуато — прекрасный средневековый город в предгорье Валь д'Арда, примерно в 30 км от Пармы, над которым возвышается крепость Рокка Висконтеа. У подножия есть две автостоянки, откуда вы можете подняться через арку и вдоль мощеных улиц и переулков, чтобы насладиться панорамой и посетить крепость. Напротив Палаццо дель Подеста проходят художественные выставки. Стоит также посетить Луиджи Ильики, Геологический музей с доисторическими останками китов и дельфинов, а также множество ресторанов и винных баров, где можно отведать салуми и местное красное вино.

Остров Салина

Салина – один из вулканических Эолийских островов. Его кратеры уже неактивны, но оттуда открывается великолепный вид на Стромбол. Несколько лет назад застройщики пытались приобрести склон горы за селом Лени, но группа островитян объединилась и убедила власть разрешить им купить эту землю. Сейчас там нет ничего, кроме оливковых деревьев. Местные жители организуют прогулки, чтобы наблюдать закат над соседними островами Филикуди и Аликуди, а затем предлагают барбекю, вино и душевные застолья.

Сан-Никола-Арчелла

Сан-Никола-Арчелла – это небольшой городок на скалах с видом на остров Дино в красивейшей бухте на побережье Калабрии, примерно в двух часах езды к югу от Неаполя. Это отличный город с живой музыкой на чистых пляжах. Стоит посетить Palazzo dei Principi Lanza di Trabia, сарацинский форт и холмы с великолепными видами.

Аркуа-Петрарка

В часе езды от Венеции, к югу от Падуи, расположен прекрасный региональный парк Евганских холмов, природный рай с пышными лесами, милыми селами на холмах, термальными источниками и виноградниками. От железнодорожного вокзала Монселиче неспешная прогулка приведет в село Аркуа Петрарка, где жил поэт 14-го века Франческо Петрарка. Южным пределом парка является город-форт Эсте, а для невероятных пейзажей стоит посетить Теоло и Монте-Венду – самый высокий из вулканических холмов.

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