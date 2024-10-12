Посещение главной достопримечательности Рима хотят сделать платным: сколько будет стоить

Одна из самых популярных достопримечательностей Рима может стать платной для посещения. Власти рассматривают такую возможность для сохранения исторического наследия и сокращения количества посетителей.

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Цена билета будет более символической, но, учитывая туристический поток, может существенно наполнить бюджет. Детали рассказало издание Corriere della Sera.

Фонтан Треви – самый большой в Риме, он имеет 25,9 метров в высоту и 19,8 метра в ширину. Даже без туристического сбора он получает более 1,5 млн. евро в год – и все благодаря примете. Говорят, если бросить монетку в фонтан, то обязательно вскоре вернешься в Рим. Если бросить две монетки – скоро встретишь любовь, три – к свадьбе, а четыре – к богатству.

Фонтан был построен в 1629 году на перекрестке трех дорог, что обозначало основное место одного из 11-ти акведуков Рима.

Но папе Урбану VIII не понравилась простая архитектура фонтана, и он попросил скульптора Лоренцо Бернини создать новые эскизы. Папа умер, проект закрыли, а новые работы начались только спустя столетие. Архитектор Никола Сальви пристроил к фасаду дворца стену в виде римской триумфальной арки, а центральной фигурой стал Нептун на колеснице. Фасад Палаццо Поли, торжественно открытый в 1762 году, по заказу Папы Климента XII, ежегодно привлекает миллионы посетителей.

В 1998 году произошла реставрация фонтана – его оснастили водяными насосами и окислителями.

В Риме Алессандро Онорато, советник по туризму просит правительство предоставить муниципалитетам большую автономию по установлению туристического сбора. Римляне получат свободный доступ к фонтану Треви, а иностранцам придется заплатить 1 евро.

Целью введения квот является желание оградить памятники и представляющие наибольший интерес места от разрушения.

Власти Рима утверждают, что цель нововведения – не заработать, а лучше контролировать толпы туристов, ведь это историческое наследие, которое нужно сохранить.

Окончательное решение пока не принято.

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