Посевной календарь на апрель-2025: благоприятные дни для работ на огороде

Апрель – один из самых жарких месяцев для работ на огороде и в саду. Лучше спланировать их помогает посевной календарь, где указаны благоприятные и неблагоприятные дни с учетом фаз Луны и их влияния на растения.

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Каким будет посевной календарь на апрель 2025, рассказывает OBOZ.UA. Из основных огородных работ в апреле можно назвать выращивание рассады, подготовку грядок и высадку холодостойких культур в открытый грунт.

Фазы Луны в апреле 2025

Вот как распределятся дни апреля по фазам Луны в этот раз:

1–12 апреля – Луна растет;

13 апреля – полнолуние;

14–26 – Луна спадает;

27 апреля – новая Луна;

28–30 апреля – Луна растет.

Благоприятные дни в апреле 2025 года

Дней, когда работы на огороде и саду будут эффективными, в апреле будет много. Вот в какие дни рекомендуется заниматься ими: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18 число.

Если ориентироваться на работу с отдельными культурами, то лучшими будут следующие даты:

овощи (капуста, помидоры, перец, баклажаны): 2-5, 7-10, 30 апреля;

зелень (салат, укроп, петрушка, шпинат): 1-3, 8-11, 29;

цветы: 3-6, 9-12, 30;

деревья и кустарники: 4-7, 10-12, 29;

корнеплоды (морковь, свекла, картофель, редис): 14-17, 19-23.

Неблагоприятные дни в апреле 2025 года

Дат, в которые следует отложить огородные работы, в апреле тоже будет достаточно много. Вот их список: 3, 4, 13, 19, 20, 21, 22, 28 апреля.

В эти дни лучше не работать с молодыми растениями, а заняться другими весенними работами. Среди них, например:

уход за деревьями и кустарниками;

санитарная обрезка садовых растений;

формирование кроны деревьев и кустов;

борьба с вредителями;

уход за инструментами.

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