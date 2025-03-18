Посевной календарь на апрель-2025: благоприятные дни для работ на огороде
Апрель – один из самых жарких месяцев для работ на огороде и в саду. Лучше спланировать их помогает посевной календарь, где указаны благоприятные и неблагоприятные дни с учетом фаз Луны и их влияния на растения.
Каким будет посевной календарь на апрель 2025, рассказывает OBOZ.UA. Из основных огородных работ в апреле можно назвать выращивание рассады, подготовку грядок и высадку холодостойких культур в открытый грунт.
Фазы Луны в апреле 2025
Вот как распределятся дни апреля по фазам Луны в этот раз:
- 1–12 апреля – Луна растет;
- 13 апреля – полнолуние;
- 14–26 – Луна спадает;
- 27 апреля – новая Луна;
- 28–30 апреля – Луна растет.
Благоприятные дни в апреле 2025 года
Дней, когда работы на огороде и саду будут эффективными, в апреле будет много. Вот в какие дни рекомендуется заниматься ими: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18 число.
Если ориентироваться на работу с отдельными культурами, то лучшими будут следующие даты:
- овощи (капуста, помидоры, перец, баклажаны): 2-5, 7-10, 30 апреля;
- зелень (салат, укроп, петрушка, шпинат): 1-3, 8-11, 29;
- цветы: 3-6, 9-12, 30;
- деревья и кустарники: 4-7, 10-12, 29;
- корнеплоды (морковь, свекла, картофель, редис): 14-17, 19-23.
Неблагоприятные дни в апреле 2025 года
Дат, в которые следует отложить огородные работы, в апреле тоже будет достаточно много. Вот их список: 3, 4, 13, 19, 20, 21, 22, 28 апреля.
В эти дни лучше не работать с молодыми растениями, а заняться другими весенними работами. Среди них, например:
- уход за деревьями и кустарниками;
- санитарная обрезка садовых растений;
- формирование кроны деревьев и кустов;
- борьба с вредителями;
- уход за инструментами.
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