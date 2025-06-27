Посевной календарь на июль-2025: что еще можно посадить

Середина лета – самый пик огородных работ. Но вместе с прополкой и удалением сорняков в июле можно также высаживать отдельные овощи и зелень. Когда делать это лучше всего, подскажет лунный посевной календарь.

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Опытные огородники любят координировать план работ с этим календарем, ведь считается, что это положительно влияет на рост растений и их урожайность. В частности, существует мнение, что высаженные в июле растения, если сеять их по лунному календарю, успеют дать урожай еще до конца сезона. OBOZ.UA публикует лунный посевной календарь на июль 2025 года.

Фазы Луны в июле 2025 года

В июле этого года Луна больше всего времени проведет в фазе роста. А полнолуние придется на первую половину июля. Вот как распределились лунные фазы на этот раз:

Луна растет: 1–9 июля и 25–31 июля;

полнолуние: 10 июля;

Луна убывает; 11-23 июля;

новолуние: 24 июля.

Благоприятные дни для работы в саду и на огороде

Большинство дат в июле, согласно лунному календарю, будут благоприятными для работ на земле. Так заниматься садоводством и огородничеством рекомендуется 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28 и 29 июля.

Какие культуры сеять в июле

Если вы хотите получить от некоторых культур второй урожай или что-то посеять, чтобы собрать плоды до конца сезона, вот что рекомендует вам посевной календарь июля. Высевайте отдельные овощи и зелень в такие дни:

редис (повторный посев) – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30 июля;

– 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30 июля; огурцы (повторный посев) – 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля;

– 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля; фасоль – 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля;

– 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля; укроп, руккола, петрушка – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30 июля;

– 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30 июля; свекла (повторный посев) – 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля;

– 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля; шпинат – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 28, 29, 30 июля;

– 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 28, 29, 30 июля; пекинская капуста – 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 31 июля;

– 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 31 июля; редька, репа – 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля;

– 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля; сидераты (люпин, фацелия, горчица) – 4, 5, 6, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля.

Неблагоприятные дни для работы в саду и на огороде

В неблагоприятные для огородничества даты в июле не рекомендуется заниматься посевом, высадкой, пересадкой и размножением растений. К таким дням относятся следующие даты: 1, 13, 25, 26, 30, 31 июля.

Зато в эти дни можно заниматься улучшением почвы и уходом за посевами. Вот какие работы следует проводить в указанные даты:

мульчирование и подкормка почвы;

удаление сорняков;

профилактические обработки от болезней и вредителей;

рыхление почвы.

Для этих занятий перечисленные дни не станут неблагоприятными. Они также помогут в итоге получить лучший урожай.

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