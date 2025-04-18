Посевной календарь на май-2025: что сажать

Май – ключевой месяц для садово-огородных работ. Именно в этот период земля окончательно прогревается, заморозки отступают, а день становится длиннее, что создает идеальные условия для активной посадки большинства овощных культур, зелени, цветов и даже фруктовых деревьев.

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Однако важно учитывать не только погоду, но и фазы Луны, которые, по многовековым наблюдениям, могут влиять на рост и урожайность растений. OBOZ.UA рассказывает о лучших днях для посадки овощей.

Фазы Луны в мае 2025 года

Фазы Луны – один из главных ориентиров для опытных садоводов и огородников.

В мае 2025 года они распределяются следующим образом:

Растущая месяц: 1–3, 5–11 мая;

Полнолуние: 12 мая;

Падающая луна: 13–19, 21–26 мая;

Молодой человек: 27 мая.

В целом наиболее благоприятными для посева и пересадки культур будут периоды 1–11 и 29–31 мая.

На 13–19 мая приходится идеальное время для посадки корнеплодов и ухода за уже высаженными растениями.

Когда не стоит работать на огороде

Посевный календарь также указывает на неблагоприятные дни, когда работа с растениями может не принести ожидаемого результата или даже навредить.

В мае в следующие дни будут:

12 мая (полная) – период энергетического спада у растений, не рекомендуется сеять или пересаживать.

27 мая (молодой человек) – день полного обновления, когда почва "отдыхает", а семена лучше не беспокоить.

В эти дни лучше заняться уборкой участка, подготовкой инструментов или просто отдохнуть.

Что сажать в мае: овощи и зелень

Май – время активной посадки овощных культур в открытую почву. В этот месяц высаживают:

картофель (согласно "золотому правилу" – в прогретую землю при стабильной температуре воздуха);

помидоры, огурцы, перец, баклажаны, капусту – как рассадой, так и семенами (в южных регионах);

морковь, свеклу, редис, пастернак – корнеплоды лучше сажать на ниспадающую Луну;

укроп, петрушку, шпинат, кинзу, салат – зелень можно высевать несколькими волнами в течение месяца;

лук-севок и чеснок (весенний) – высаживают также в теплую влажную почву.

Цветы, которые сеют и высаживают в мае

Для любителей красоты май – идеальное время для создания цветника.

В этот период высаживают:

гладиолусы, лилии, георгины – клубни и луковицы высаживают в прогретую землю;

астры, петунии, бархатцы, космея, календулы – как семенами, так и рассадой;

подсолнечник декоративный, мак восточный, василек – можно высевать непосредственно в открытый грунт.

Если в апреле еще было прохладно, май – оптимальный период для высадки и пересадки:

плодовых деревьев: яблони, груши, сливы (лучше всего – до середины мая);

ягодных кустов: малина, смородина, крыжовник, виноград.

Также май подходит для прививки деревьев, формовки кроны и обработки от вредителей.

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