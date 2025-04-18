Посевной календарь на май-2025: что сажать
Май – ключевой месяц для садово-огородных работ. Именно в этот период земля окончательно прогревается, заморозки отступают, а день становится длиннее, что создает идеальные условия для активной посадки большинства овощных культур, зелени, цветов и даже фруктовых деревьев.
Однако важно учитывать не только погоду, но и фазы Луны, которые, по многовековым наблюдениям, могут влиять на рост и урожайность растений. OBOZ.UA рассказывает о лучших днях для посадки овощей.
Фазы Луны в мае 2025 года
Фазы Луны – один из главных ориентиров для опытных садоводов и огородников.
В мае 2025 года они распределяются следующим образом:
- Растущая месяц: 1–3, 5–11 мая;
- Полнолуние: 12 мая;
- Падающая луна: 13–19, 21–26 мая;
- Молодой человек: 27 мая.
В целом наиболее благоприятными для посева и пересадки культур будут периоды 1–11 и 29–31 мая.
На 13–19 мая приходится идеальное время для посадки корнеплодов и ухода за уже высаженными растениями.
Когда не стоит работать на огороде
Посевный календарь также указывает на неблагоприятные дни, когда работа с растениями может не принести ожидаемого результата или даже навредить.
В мае в следующие дни будут:
- 12 мая (полная) – период энергетического спада у растений, не рекомендуется сеять или пересаживать.
- 27 мая (молодой человек) – день полного обновления, когда почва "отдыхает", а семена лучше не беспокоить.
В эти дни лучше заняться уборкой участка, подготовкой инструментов или просто отдохнуть.
Что сажать в мае: овощи и зелень
Май – время активной посадки овощных культур в открытую почву. В этот месяц высаживают:
- картофель (согласно "золотому правилу" – в прогретую землю при стабильной температуре воздуха);
- помидоры, огурцы, перец, баклажаны, капусту – как рассадой, так и семенами (в южных регионах);
- морковь, свеклу, редис, пастернак – корнеплоды лучше сажать на ниспадающую Луну;
- укроп, петрушку, шпинат, кинзу, салат – зелень можно высевать несколькими волнами в течение месяца;
- лук-севок и чеснок (весенний) – высаживают также в теплую влажную почву.
Цветы, которые сеют и высаживают в мае
Для любителей красоты май – идеальное время для создания цветника.
В этот период высаживают:
- гладиолусы, лилии, георгины – клубни и луковицы высаживают в прогретую землю;
- астры, петунии, бархатцы, космея, календулы – как семенами, так и рассадой;
- подсолнечник декоративный, мак восточный, василек – можно высевать непосредственно в открытый грунт.
Если в апреле еще было прохладно, май – оптимальный период для высадки и пересадки:
- плодовых деревьев: яблони, груши, сливы (лучше всего – до середины мая);
- ягодных кустов: малина, смородина, крыжовник, виноград.
Также май подходит для прививки деревьев, формовки кроны и обработки от вредителей.
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