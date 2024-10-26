Посевной календарь на ноябрь 2024 года: когда не стоит ничего делать на огороде и в саду

Если вы думали, что ноябрь – месяц отдыха для садоводов и огородников, то зря. Это время для подготовки к зимнему сезону и лучший период, чтобы посеять озимые культуры.

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Издавна люди заметили, что фазы Луны влияют на плодородие. Например, в период новолуния лучше ничего не сажать и не вносить удобрения, но можно сделать обрезку или профилактическую обработку в саду. А лучший период для сбора овощей и подкормки почвы – фаза щербатой Луны. OBOZ.UA публикует подробный посевной календарь на ноябрь-2024 и рассказывает, что следует успеть сделать в саду и на огороде в этот период.

Фазы Луны в ноябре

Фаза новолуния – 1 ноября;

Первая четверть – 9 ноября;

Полнолуние – 15 ноября

Последняя четверть – с 24 ноября.

В какие дни лучше не работать на огороде и в саду

Неблагоприятных периодов в ноябре немного. 1-2 числа не рекомендуется посев и пересадка культур. 15-16 ноября также следует избегать огородных работ и подкормок почвы.

Что можно сделать на огороде и в саду в ноябре

В план работ следует внести посевы озимых культур. Это, в частности, озимый чеснок, лук на перо, укроп, петрушка, шпинат, салат, подзимние овощи (морковь, свекла, редька).

Можно также сделать обрезку, удалить больные ветки на деревьях, обрезать виноград, перекопать грядки, замульчировать многолетники и принять меры по защите от вредителей.

Не стоит забывать и об утеплении растений и теплиц.

В почву следует внести органические, калийные, фосфорные удобрения.

Календарь работ на ноябрь

1-2 ноября – не стоит проводить посевные работы. Можно убрать остатки растений и перекопать грядки.

3-5 ноября – можно начинать посев озимых культур, провести мульчирование.

6-8 ноября – удачной будет посадка зеленых культур: шпинат, салат. Также можно позаботиться об обрезке деревьев и кустарников.

9-11 ноября – благоприятные дни для подготовки почвы к зимовке: рыхления, внесения органических удобрений, а также для посева лука.

12-14 ноября – можно вносить калийные удобрения и обустроить укрытие многолетников.

15-16 ноября – неблагоприятные дни для огородных работ.

17-19 ноября – посев подзимних овощей: морковь, свекла, редька. Следует провести мульчирование многолетников, внести компост или обрезать виноград.

20-22 ноября – полезны внесение фосфорных удобрений и утепление теплиц.

23-25 ноября – следует провести мульчирование многолетников и посев подзимних культур.

26-28 ноября – следует позаботиться об утеплении корневых систем и подготовке семян к весенним посевам

29-30 ноября – позаботьтесь об укрытиях для растений.

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