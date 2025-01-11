После какой даты елку нельзя держать дома: иначе вас ждет неудача

Поскольку Рождество и Новый год позади, вы, наверное, думаете, когда лучше разбирать елку и упаковать украшения.

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Дата, когда нужно избавиться от елки, в основном зависит от личного выбора, но те, кто придерживается традиций, знают, что держать ее слишком долго не стоит, потому что это может принести несчастье. Когда лучше вынести зеленую красавицу из дома, расскажет OBOZ . UA.

Это поверье, уходящее корнями в столетние традиции, говорит, что если оставить дерево длиннее, это может пригласить злых духов или несчастья в ваш дом. Эта примета основана на христианской традиции 4-го века, известной как Двенадцатая ночь.

Вероятно, вы уже знакомы с 12 днями Рождества, которые представляют время между рождением Иисуса и приходом трех мудрецов. Этот период начинается 25 декабря и заканчивается 6 января, также известный как Богоявление.

В этом году 12 ночь после Рождества приходилась на воскресенье, 5 января. Точная дата ежегодно меняется в зависимости от того, с какого дня вы начинаете отсчет.

Исторически Двенадцатая ночь – это время, когда ваши украшения должны быть сняты. Считается, что к 1800-м годам 12-дневный период после Рождества включал несколько других праздников и торжеств, пока, как сообщается, их не удалила из календаря королева Виктория.

После двенадцати ночи викторианцы ожидали, что люди прекратят празднование и вернутся к работе. Это может объяснить, почему теперь считается несчастьем оставлять украшения после этого дня.

Другая теория о том, почему ваше дерево может принести несчастье после двенадцати ночи, связана с предрассудками по поводу самих деревьев. Да, когда-то считалось, что вечнозеленые растения могут отпугивать злых духов, ведьм, привидений или несчастья, если их держать дома.

Поэтому удаление их до того, как они увядут и погибнут, было решающим для того, чтобы ваш дом был свободен от зла.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, когда нужно убрать елку.

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