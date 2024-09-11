После выхода iPhone 16: какие продукты Apple сняли с продажи

Ежегодная презентация Apple это не только начало эры новых технологических продуктов. Вместе с ней с рынка уходят некоторые гаджеты и аксессуары – они остаются доступными только у реселлеров.

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Как пишет издание iTech.ua, так случилось и на этот раз. Техногигант из Купертино убрал некоторые свои продукты, причем далеко не все из них можно назвать устаревшими. В том числе по сравнению с линейкой iPhone 16.

Так, с прилавков фирменных магазинов исчез базовый iPhone 13. Он был выпущен в 2021 году. Также отныне не найти в продаже iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Сообщается, что также на прилавках теперь отсутствуют Apple Watch Series 9. При этом до сих пор доступными остаются Apple Watch Ultra 2 и предыдущие модели Apple Watch SE 2.

Изменения произошли и в линейке наушников Apple. Так из продажи исчезли AirPods 3, AirPods 2 и AirPods Max. Они освободили место для новых AirPods 4. В то же время получили обновление AirPods Max. Они перешли с фирменного порта Lightning на универсальный USB-C, а еще теперь их поставляют в новых цветах. И да, они остаются в официальной продаже.

Что касается аксексуаров, то стали недоступными представленные в прошлом году чехлы. Речь идет о полузамшевых FineWoven, которые должны были заменить собой кожаные варианты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем отличаются представленные накануне iPhone 16 и iPhone 16 Pro.

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