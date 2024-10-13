Потрясающие пейзажи и мало туристов: остров, похожий на Санторини, поражает красотой

Популярный и живописнейший греческий остров Санторини переживает не лучшие времена – бесчисленные туристы превратили жизнь его обитателей в ад. Да и сами собираются там такими толпами, что об удовольствии от отдыха уже просто речи не идет.

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Однако наделать роскошных фото для Instagram можно не только на Санторини. Как пишет издание Express, гости Греции почему-то обходят своим вниманием потрясающий остров на севере Эгейского моря. Он имеет все те же прелести, но при этом не страдает от перегруженности. Речь идет о Лемносе.

Его относят к самым большим островам Греции – Лемнос простирается почти на 300 км в длину. Но, несмотря на свои прекрасные пляжи и лазурные воды, он не превратился в такой магнит для туристов, как Миконос или Крит.

На Лемносе постоянно проживает около 16 000 человек и туризм до сих пор не стал основным источником их прибыли – здесь больше полагаются на сельское хозяйство и рыболовство. Хотя, как и остальная Греция, остров полон множеством архитектурных и исторических памятников и может порадовать красивыми видами, теплым морем и уникальной греческой атмосферой.

Чтобы полюбоваться старинными достопримечательностями, стоит посетить древние поселения Полиохни, Ифестия, Каверия. Хотя ими культурные сокровища Лемноса не ограничиваются.

Лимнос – вулканический остров, хотя вулканы здесь больше не активны. Но поразительные свидетельства бурной геологической истории острова можно увидеть везде. К примеру, в виде мыса Фалакра. А у поселка Пропули разместились причудливые вулканические образования, которые, как считают исследователи, возникли от встречи раскаленных горных пород с морской водой. Теперь там находится геологический парк Фаракло.

Главный город и порт Лемноса – столица Мирина, расположенная на западном побережье. Она может похвастаться уютной каменной брусчаткой улиц и поразительной архитектурой. Недалеко вы найдете красивый замок Мирина – сохранившееся с византийских времен укрепление, а также сдержанную в своей красоте церковь Агиос Николаос. Конечно, здесь можно вкусно поесть в замечательном ресторане, где подают свежайшие морепродукты.

Мудрос — второе по величине поселение, расположенное у залива, которую считают одной из красивейших природных гаваней в Эгейском регионе. Лемнос также известен как отличное место для рыбалки и кайтсерфинга. А еще туристов поражает Пахиес-Аммудис – небольшая пустыня в северо-западной части острова. Известная среди местных жителей как "густые пески", эта засушливая территория охватывает семь гектаров и покрыта золотыми дюнами.

Еще одной достопримечательностью является пляж Кэрос, который называют одним из лучших песчаных участков острова. Он расположен в спокойном широком заливе, глубина в котором совсем небольшая. Здесь безопасно отдыхать с детьми и приятно охлаждаться после целого дня исследования древних развалин.

Из Афин, Салоников, Икарии, Хиоса, Лесбоса, Родоса и Самоса в международный аэропорт Лемноса "Гефест" есть удобные внутренние рейсы. Также круглогодично на остров ходят паромы из Афин/Пирея, Лавриона и Кавалы. Таким же образом можно добраться сюда с островов Родос, Кос, Калимнос и других. Правда, на морское путешествие придется потратить несколько часов.

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