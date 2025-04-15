Практически как Mac: новый iPad получит революционные функции

Apple готовится реализовать один из самых значительных шагов в развитии своих планшетов за последние годы. Уже в этом году компания планирует обновить операционную систему iPadOS, сделав ее похожей на macOS.

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Речь о расширенной поддержке многозадачности, улучшенном управлении окнами и ориентации на профессиональный функционал. Это обновление, по словам аналитиков Bloomberg, может превратить iPad в полноценную альтернативу ноутбуку.

Согласно данным аналитика Bloomberg Марка Гурмана, компания уже в этом году планирует реализовать существенные изменения в iPadOS, которые приблизят ее к возможностям macOS.

Ожидается, что новая операционная система, которая будет представлена вместе с iPad на базе чипа M5, сделает планшет еще более производительным. Основное внимание будет сосредоточено на многозадачности, более эффективном управлении окнами приложений и расширении функционала для профессионального использования.

Эти новшества станут логичным продолжением тенденции, начатой еще в 2022 году, когда iPadOS получила поддержку группировки окон. Впоследствии, в версии iPadOS 17, Apple предоставила пользователям возможность более свободно изменять размеры окон – это дало первый намек на постепенное сближение с настольной macOS.

Теперь же, по словам Гурмана, Apple готовит обновление, которое еще больше приблизит опыт использования iPad к Mac. Хотя технические детали остаются пока нераскрытыми, аналитики предполагают, что новые функции будут особенно актуальны для тех, кто хочет использовать планшет как основное рабочее устройство.

Напомним, предыдущее поколение iPad Pro с чипом M4, представленное в мае 2023 года, уже обладало мощной аппаратной "начинкой", значительно мощнее потребностей iPadOS. Новый чип M5, в сочетании с функциональными улучшениями, может наконец полностью раскрыть потенциал планшетов Apple.

Больше подробностей ожидается на ежегодной конференции WWDC 2024, которая состоится в июне. Там Apple традиционно представит главные программные обновления года, включая новую версию iPadOS.

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