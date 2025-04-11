MacBook Pro значительно обновят в 2026 году: каких изменений ожидать

Apple готовит существенное обновление своей премиальной линейки ноутбуков MacBook Pro уже в 2026 году. После значительных аппаратных улучшений в 2024 году, включавших внедрение чипов M4, новых портов Thunderbolt 5 и редизайна дисплея, компания не планирует сбавлять обороты.

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Хотя в 2025 году ожидается незначительное обновление с чипами M5, в 2026 году Apple готовит настоящий прорыв в дизайне, экранах и функциональности. Аналитики и инсайдеры прогнозируют кардинальные изменения, которые могут установить новый стандарт для ноутбуков. Издание MacRumors сообщило о ключевых нововведениях, которых следует ожидать.

OLED-дисплей

Одним из самых важных обновлений станет переход на OLED-дисплее. В отличие от нынешних моделей, использующих mini-LED, OLED обеспечит более глубокие черные цвета, более высокую контрастность, а также лучшую энергоэффективность. По данным инсайдеров, Apple уже планирует запуск OLED-версий MacBook Pro в 2026 году и ее поставщики активно готовятся к массовому производству этих дисплеев.

Смена дисплея открывает дверь к редизайну корпуса. Apple стремится создать самые тонкие модели MacBook Pro без компромиссов в производительности или автономности. Инспирированные ультратонким iPad Pro M4, новые ноутбуки могут стать частью новой эстетики Apple – легких и изысканных устройств. Но остается вопрос, как это сочетается с недавно возвращенными портами, которые ранее были изъяты для уменьшения толщины корпуса.

Камера без выреза

В 2026 году Apple планирует изменить и вид дисплея – в частности, убрать фирменный вырез. Вместо него появится небольшое отверстие под камеру, как это уже реализовано во многих смартфонах. Это не только улучшит внешний вид ноутбука, но и увеличит полезную площадь экрана, сделав взаимодействие пользователя еще более приятным.

Еще одно возможное нововведение – появление 5G-модема в MacBook Pro. По слухам, Apple тестирует свой чип мобильной связи, который может появиться в бюджетных устройствах уже в 2025 году. Если испытания пройдут успешно, ноутбуки Apple в первый раз получат поддержку сотовых сетей, что станет революционным шагом для серии MacBook.

Новый уровень производительности с чипом M6

Следующее поколение MacBook Pro получит чипы серии M6, которые могут быть изготовлены по инновационному техпроцессу. Это позволит значительно повысить производительность, одновременно уменьшая энергопотребление. Ожидается также использование технологии WMCM, что обеспечит более плотную интеграцию различных компонентов в чипе от CPU до нейронного движителя.

Хотя в 2025 году линейка MacBook Pro не претерпевает кардинальных изменений, 2026-й обещает быть годом масштабного переосмысления этого культового устройства. От дисплея до производительности, от дизайна к подключению Apple готовит полную трансформацию MacBook Pro, которая может изменить представление о современном ноутбуке, отмечает издание.

OBOZ.UA ранее писал, что Apple подготовит для MacBook Pro сенсорный экран.

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