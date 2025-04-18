Домашний куриный рулет вместо колбасы: на каждый день и для праздничного стола
Значительно полезнее и вкуснее магазинной колбасы будет домашний куриный рулет. Для такого блюда вам понадобится только куриное мясо и специи. Весь секрет удачного результата в технологии формирования рулета, а также температуре выпечки.
Идея приготовления домашнего куриного рулета вместо колбасы опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram. Вкус вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- филе куриного бедра – 500 г
- куриное филе – 500 г
- смесь для соления мяса – 23 г
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать полосками.
2. Филе бедра также порезать полосками.
3. Переложить мясо в миску.
4. Добавить специи.
5. Отлично перемещать, накрыть пленкой.
6. Поставить в холодильник на 12 часов.
7. После того, как мясо замаринуется, выложить его на рукав для запекания.
8. Свернуть в рулет.
9. Дополнительно переложить в рулетную сетку и завязать края.
10. Поставить в духовку при температуре 70-80 градусов на 3-3,5 часа.
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