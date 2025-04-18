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Домашний куриный рулет вместо колбасы: на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
225
Домашний куриный рулет вместо колбасы: на каждый день и для праздничного стола

Значительно полезнее и вкуснее магазинной колбасы будет домашний куриный рулет. Для такого блюда вам понадобится только куриное мясо и специи. Весь секрет удачного результата в технологии формирования рулета, а также температуре выпечки.

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Идея приготовления домашнего куриного рулета вместо колбасы опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram. Вкус вас приятно удивит.

Домашний куриный рулет вместо колбасы: на каждый день и для праздничного стола

Ингредиенты:

  • филе куриного бедра – 500 г
  • куриное филе – 500 г
  • смесь для соления мяса – 23 г

Способ приготовления:

Домашний куриный рулет вместо колбасы: на каждый день и для праздничного стола

1. Куриное филе порезать полосками.

2. Филе бедра также порезать полосками.

Домашний куриный рулет вместо колбасы: на каждый день и для праздничного стола

3. Переложить мясо в миску.

4. Добавить специи.

Домашний куриный рулет вместо колбасы: на каждый день и для праздничного стола

5. Отлично перемещать, накрыть пленкой.

6. Поставить в холодильник на 12 часов.

Домашний куриный рулет вместо колбасы: на каждый день и для праздничного стола

7. После того, как мясо замаринуется, выложить его на рукав для запекания.

8. Свернуть в рулет.

Домашний куриный рулет вместо колбасы: на каждый день и для праздничного стола

9. Дополнительно переложить в рулетную сетку и завязать края.

Домашний куриный рулет вместо колбасы: на каждый день и для праздничного стола

10. Поставить в духовку при температуре 70-80 градусов на 3-3,5 часа.

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