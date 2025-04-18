Топ-12 правил безопасности пищевых продуктов, которые вы точно нарушаете
Большинство людей, которые ежегодно становятся жертвами заболеваний пищевого происхождения, не могли ничего сделать, чтобы избежать их, потому что даже не догадывали, что что-то не так.
Именно поэтому издание Eat This Not That спросило профессионалов кулинарии о главных ошибках безопасности замечаемых пищевых продуктов, а также советы, как их исправить и избежать.
Опасный температурный режим
Бактерии размножаются при температуре от 40 до 140 градусов по Фаренгейту, которая известна как "зона опасности", когда речь идет о безопасности пищевых продуктов. На самом деле уровень бактерий может удвоиться всего за 20 минут при такой температуре.
Как это исправить: охлаждайте приготовленную еду в течение двух часов. Сохраняйте горячую пищу горячей, а не просто теплой или комнатной температуры, на медленном огне. И храните холодные блюда охлажденными, подавая их со льдом.
Горячие остатки блюд в холодильнике
Опасная зона – это не просто то, что может произойти на вашем столе или на улице. Вы также можете вызвать жару в холодильнике, если поставите внутрь еще горячие остатки пищи.
Как это исправить: дайте горячей пище, такой как рагу, запеканки и макароны, остыть на столе или плите.
Установка слишком высокой температуры в холодильнике
Идеальная температура для вашего холодильника – 40 градусов по Фаренгейту, а морозильной камеры – 32 градуса по Фаренгейту или ниже.
Как это исправить: рекомендуется купить термометр для холодильника и морозильника. Используйте его, чтобы убедиться, что холодильник и морозильная камера работают правильно и безопасно.
Мытье курицы перед приготовлением
Курицу ни в коем случае нельзя промывать, поскольку это распространит потенциальные загрязнители по всей зоне раковины.
Как это исправить: прежде чем готовить курицу, размельчите перец, возьмите соль, подготовьте травы и специи и положите все это в небольшую миску. Таким образом, вам не нужно прикасаться к мельнице для перца или солонки загрязненными руками. Затем "просто обсушите курицу и другое мясо — бумажными полотенцами и немедленно выбросьте их".
Неправильная подготовка
Предварительно промытую зелень тоже перемывать не нужно, а вот еще не очищенную продукцию нужно вымыть.
Как это исправить: используйте предварительно вымытые продукты без очистки еще раз. Также следует быть особенно аккуратными с ягодами, чтобы не испортить их.
Разбивание яиц о край миски
Разбивание яиц о край миски может привести к попаданию скорлупы в рецепт, что приведет к загрязнению всех ингредиентов. Кроме того, вы можете разлить остатки белка или желтка на наружную сторону миски, и они могут капать на столешницу.
Как это исправить: постучите яйцом о столешницу, а затем откройте его в маленькой отдельной миске. Проверьте качество яиц и добавьте в большую миску. Немедленно продезинфицируйте столешницу.
Загрязнение разделочных досок
Использование большой разделочной доски облегчает быстрое и легкое приготовление многих ингредиентов, но это может стать причиной перекрестного заражения.
Как это исправить: продезинфицируйте разделочную доску перед началом приготовления пищи. Затем используйте горячую мыльную воду до и после использования.
Размораживание пищи на столешнице
Не размораживайте пищу, оставляя ее на столешнице, а еще: когда она разморожена, не замораживайте ее повторно.
Как это исправить: переместите замороженные ингредиенты в холодильник, чтобы осторожно и безопасно разморозиться. Перед тем, как сделать это, переместите продукты в кастрюлю, пакет или миску, чтобы собрать любую влагу.
Отношение к порче продуктов
Вы хорошо знаете, что фрукты, овощи, мясо и молочные продукты могут портиться. Но знаете ли вы, что многие предметы, обычно хранящиеся при комнатной температуре, тоже могут? Часто причиной является небольшое количество горького жира.
Как это исправить: например, уши дрожжи следует хранить в морозильной камере, если они не используются каждый день. Быстрорастворимые и активные сухие дрожжи можно хранить в холодильнике до года без ущерба. Муку и орехи можно хранить в морозильной камере, поскольку они содержат компоненты, которые испортятся через несколько недель, если хранить их при комнатной температуре".
Неправильное мытье рук
Люди недостаточно долго моют руки. Мытье рук – один из лучших способов остановить распространение болезнетворных микроорганизмов пищевого происхождения.
Как это исправить: мойте руки раньше времени и во избежание перекрестного заражения и пищевых заболеваний.
Игнорирование срока годности
Люди часто употребляют пищу по истечении срока годности. В общем, эти даты касаются качества, а не безопасности.
Как это исправить: разберитесь раз и навсегда с терминами и датами на этикетке, чтобы понимать, какие продукты можно употреблять, а какие нет.
Грязная губка для мытья посуды
Большинство привыкло чистить поверхности и посуду, но при этом мы забываем продезинфицировать нашу губку для мытья.
Как это исправить: заменяйте губку каждые две-три недели, а в промежутках очищайте, смачивая ее и разогревая в микроволновке по крайней мере на две минуты. Или пропускайте губку через посудомоечную машину с нагретым сухим циклом, желательно всякий раз, когда вы моете посуду.
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