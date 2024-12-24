Праздничный маникюр: звезда 'Бриджертонов' показала простой, но эффектный дизайн

Праздничный маникюр не обязательно должен быть сложным или вычурным. Напротив, в этом сезоне знаменитости стремятся к более утонченным образам и простым чистым дизайнам. И актриса сериала "Бриджертоны" Никола Кохлан – яркое тому доказательство.

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Звезда продемонстрировала мерцающие черные ногти, украшенные скромными серебристыми бантиками. Дизайн, который выбрала Кохлан, показала в своем Instagram, звездная маникюрша Мишель Класс.

У актрисы выдался очень удачный год, поэтому ей есть что отпраздновать. Кохлан полюбилась фанатам "Бриджертонов", начала сотрудничество с брендом одежды Ким Кардашьян, стала послом косметической компании и появилась на обложке журнала Elle Netherlands. И это еще не всё. Никола завершает год не только как талантливая актриса, но и как икона красоты и стиля, поэтому к ее маникюру столь высокое внимание.

В этом году она уже продемонстрировала несколько ярких дизайнов – от ее барвинкового лака, который появился на развороте журнала Stylist, до острых золотых кончиков во время мероприятия Vogue World. Поэтому когда пришла пора создать образ для очередной звездной VIP-вечеринки, Кохлан и ее мастер долго не сомневались.

Класс, наконец раскрывшая детали этого маникюра для своих подписчиков, рассказала, что нанесла на короткие ногти ирландской актрисы слой блестящего черного лака. Далее она нарисовала мерцающие банты на безымянных пальцах звезды. Маникюр идеально сочетался с маленьким черным платьем Kate Space и каблуками, которые Кохлан надела на событие. Они тоже были украшены серебристыми бантами. Образ звезды назвали идеальным для празднования Рождества, и это при том, что Никола не прибегала к традиционной для этого дня красно-зеленой палитре.

Украшенные ногти Коглана являются частью тренда на банты, который заявил о себе еще во время Met Gala в прошлом году и с тех пор не сбавляет обороты. Поэтому бьюти-эксперты советуют обратить внимание на такой дизайн тем, кто еще не определился с деталями своего праздничного образа.

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