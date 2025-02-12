Что празднуют 12 февраля: календарь событий
12 февраля православные верующие чтят память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского и святителя Алексея митрополита Киевского и всея Руси. Именины сегодня празднуют Евгении, Антоны, Алексеи, Марии и Степаны.
В мире отмечают День Дарвина, День объятий и День Красной Руки – Международный день памяти детей-солдат. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 12 февраля
В православной церкви 12 февраля по новому стилю чтят память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского и святителя Алексея и митрополита Киевского и всея Руси.
Святой Мелетий жил в IV веке. Он был епископом в городе Севастия, а затем стал архиепископом Антиохийским. Мелетий был известен своей борьбой против арианской ереси и защитой православного вероучения. Он отличался кротостью и мудростью, за что был почитаем среди верующих.
Святой Алексей жил в XIV веке и был митрополитом Киевским и всея Руси во времена правления князя Дмитрия Донского. Алексей получил уважение благодаря дипломатическим способностям и многое сделал для укрепления православной веры.
Международный день памяти детей-солдатов, также известный как День Красной Руки, отмечается ежегодно 12 февраля. Основана памятная дата 2002 году по инициативе международных организаций. Именно 12 февраля вступил в силу Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах. Красная рука стала символом этого дня, поскольку она отражает кровавый след, оставляемый войной на детских судьбах. День служит призывом к действиям против использования детей в военных целях и направлен на поддержку детей, пострадавших от вооруженных конфликтов.
День Дарвина отмечается ежегодно 12 февраля, в день рождения выдающегося английского натуралиста Чарльза Дарвина (1809-1882). В 1859 году Дарвин опубликовал свой главный труд "Происхождение видов путем естественного отбора", ставший революционным для биологии. Ученый стал автором теории эволюции, объясняющей происхождение и развитие жизни на Земле. День Дарвина – своеобразный призыв к поддержке научных исследований и развитию науки.
В мире 12 февраля отмечают:
- День единства в Мьянме;
- День Амазонки или День эквадорского Ориенте;
- День Линкольна в США;
- День бюстгальтера в Японии;
- День молодежи в Венесуэле;
- День провозглашения Независимости в Чили;
- День внеземной культуры.
Исторические события 12 февраля
- 1541 – Педро де Вальдивия основал нынешнюю столицу Чили Сантьяго.
- 1914 – первый полет самолета "Илья Муромец" (конструкции киевлянина Игоря Сикорского) с 16 пассажирами на борту.
- 1918 – в Коростене Малый Совет УНР принял Владимиров Тризуб как большой и малый герб Украинского государства.
- 1921 – грузинские большевики подняли восстание против демократической республики; спустя четыре дня советские войска перешли границу Грузии.
- 1924 – Мумия Тутанхамона была извлечена из гробницы через 15 месяцев после ее открытия.
- 1936 – в Музее украинского искусства в Киеве открылась первая выставка народного искусства Украины.
- 1947 – Dior представил революционную коллекцию New Look, которая помогла воспроизвести Париж как центр мира моды.
- 1949 – в Кито, после общей паники, возникшей из-за трансляции испаноязычной адаптации "Войны миров", толпа сожгла радиостанцию и местную газету.
- 1991 – Верховный Совет РСФСР восстановил Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе УССР.
- 1992 – Украина установила дипломатические отношения с Латвией.
- 1999 – Сенатом США отклонен импичмент Билла Клинтона по обвинению в ложных показаниях в связи с делом о сексуальной связи с Моникой Левински.
- 1992 – Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка признала независимость Украины.
- 2002 – в Гааге начался суд над Слободаном Милошевичем.
Кто родился 12 февраля
- 1637 – Ян Сваммердам, голландский физиолог, открывший красные кровяные тела
- 1809 – Чарлз Дарвин, британский естествоиспытатель
- 1809 – Авраам Линкольн, 16 президент США (1861–1865 гг.).
- 1871 – Лесь Мартович, украинский писатель.
- 1885 – Николай Синельников, украинский актер, педагог, режиссер.
- 1895 – Анатолий Петрицкий, украинский живописец.
- 1904 – Юрий Мушак, украинский переводчик, педагог, литературовед.
- 1918 – Джулиан Швингер, американский физик-теоретик, один из основателей квантовой электродинамики, Нобелевский лауреат.
- 1939 – Джо Дон Бейкер, американский киноактер.
- 1950 – Стив Геккетт, британский рок-гитарист, бывший участник группы "Genesis"
- 1980 – Кристина Риччи, американская киноактриса.
В этот день умерли:
- 1627 – Карл I Лихтенштейн, родоначальник княжеского рода Лихтенштейнов.
- 1804 – Иммануил Кант, немецкий философ.
- 1945 – Клим Савур, генерал-хорунжий, командир УПА.
- 1947 – Курт Левин, немецкий и американский психолог, один из создателей так называемой "групповой динамики".
- 1979 – Жан Ренуар, французский кинорежиссер, сын художника.
- 1984 – Хулио Кортасар, аргентинский писатель и поэт.
- 1989 – Томас Бернгард, австрийский писатель и драматург.
- 2019 – Гордон Бэнкс, английский футболист, вратарь.
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