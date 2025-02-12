Что празднуют 12 февраля: календарь событий

12 февраля православные верующие чтят память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского и святителя Алексея митрополита Киевского и всея Руси. Именины сегодня празднуют Евгении, Антоны, Алексеи, Марии и Степаны.

Видео дня

В мире отмечают День Дарвина, День объятий и День Красной Руки – Международный день памяти детей-солдат. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 12 февраля

В православной церкви 12 февраля по новому стилю чтят память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского и святителя Алексея и митрополита Киевского и всея Руси.

Святой Мелетий жил в IV веке. Он был епископом в городе Севастия, а затем стал архиепископом Антиохийским. Мелетий был известен своей борьбой против арианской ереси и защитой православного вероучения. Он отличался кротостью и мудростью, за что был почитаем среди верующих.

Святой Алексей жил в XIV веке и был митрополитом Киевским и всея Руси во времена правления князя Дмитрия Донского. Алексей получил уважение благодаря дипломатическим способностям и многое сделал для укрепления православной веры.

Международный день памяти детей-солдатов, также известный как День Красной Руки, отмечается ежегодно 12 февраля. Основана памятная дата 2002 году по инициативе международных организаций. Именно 12 февраля вступил в силу Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах. Красная рука стала символом этого дня, поскольку она отражает кровавый след, оставляемый войной на детских судьбах. День служит призывом к действиям против использования детей в военных целях и направлен на поддержку детей, пострадавших от вооруженных конфликтов.

День Дарвина отмечается ежегодно 12 февраля, в день рождения выдающегося английского натуралиста Чарльза Дарвина (1809-1882). В 1859 году Дарвин опубликовал свой главный труд "Происхождение видов путем естественного отбора", ставший революционным для биологии. Ученый стал автором теории эволюции, объясняющей происхождение и развитие жизни на Земле. День Дарвина – своеобразный призыв к поддержке научных исследований и развитию науки.

В мире 12 февраля отмечают:

День единства в Мьянме;

День Амазонки или День эквадорского Ориенте;

День Линкольна в США;

День бюстгальтера в Японии;

День молодежи в Венесуэле;

День провозглашения Независимости в Чили;

День внеземной культуры.

Исторические события 12 февраля

1541 – Педро де Вальдивия основал нынешнюю столицу Чили Сантьяго.

1914 – первый полет самолета "Илья Муромец" (конструкции киевлянина Игоря Сикорского) с 16 пассажирами на борту.

1918 – в Коростене Малый Совет УНР принял Владимиров Тризуб как большой и малый герб Украинского государства.

1921 – грузинские большевики подняли восстание против демократической республики; спустя четыре дня советские войска перешли границу Грузии.

1924 – Мумия Тутанхамона была извлечена из гробницы через 15 месяцев после ее открытия.

1936 – в Музее украинского искусства в Киеве открылась первая выставка народного искусства Украины.

1947 – Dior представил революционную коллекцию New Look, которая помогла воспроизвести Париж как центр мира моды.

1949 – в Кито, после общей паники, возникшей из-за трансляции испаноязычной адаптации "Войны миров", толпа сожгла радиостанцию и местную газету.

1991 – Верховный Совет РСФСР восстановил Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе УССР.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Латвией.

1999 – Сенатом США отклонен импичмент Билла Клинтона по обвинению в ложных показаниях в связи с делом о сексуальной связи с Моникой Левински.

1992 – Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка признала независимость Украины.

2002 – в Гааге начался суд над Слободаном Милошевичем.

Кто родился 12 февраля

1637 – Ян Сваммердам, голландский физиолог, открывший красные кровяные тела

1809 – Чарлз Дарвин, британский естествоиспытатель

1809 – Авраам Линкольн, 16 президент США (1861–1865 гг.).

1871 – Лесь Мартович, украинский писатель.

1885 – Николай Синельников, украинский актер, педагог, режиссер.

1895 – Анатолий Петрицкий, украинский живописец.

1904 – Юрий Мушак, украинский переводчик, педагог, литературовед.

1918 – Джулиан Швингер, американский физик-теоретик, один из основателей квантовой электродинамики, Нобелевский лауреат.

1939 – Джо Дон Бейкер, американский киноактер.

1950 – Стив Геккетт, британский рок-гитарист, бывший участник группы "Genesis"

1980 – Кристина Риччи, американская киноактриса.

В этот день умерли:

1627 – Карл I Лихтенштейн, родоначальник княжеского рода Лихтенштейнов.

1804 – Иммануил Кант, немецкий философ.

1945 – Клим Савур, генерал-хорунжий, командир УПА.

1947 – Курт Левин, немецкий и американский психолог, один из создателей так называемой "групповой динамики".

1979 – Жан Ренуар, французский кинорежиссер, сын художника.

1984 – Хулио Кортасар, аргентинский писатель и поэт.

1989 – Томас Бернгард, австрийский писатель и драматург.

2019 – Гордон Бэнкс, английский футболист, вратарь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на какую дату в 2025 году приходится Прощенное воскресенье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.