Быстрые тарталетки с курицей и грибами: как приготовить беспроигрышную закуску на любой случай

Курица и грибы – сочетание, которое точно никого не оставит безразличным. Самое простое блюдо, которое можно приготовить из таких продуктов – это тарталетки. Закуска станет отличным дополнением праздничного стола или просто перекусом.

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Идея приготовления вкусных тарталеток с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера с ником cook time love в Instagram. Запекаются они очень быстро.

Ингредиенты:

тарталетки – 20 шт.

куриное филе – 500 г

грибы – 400 г

сливки 10% – 200 г

сыр – 150 г

лук – 1 шт.

мука – 1 ст.л.

соль/перец

Способ приготовления:

1.Нарезаем лук и обжариваем до золотистости.

2. Добавляем нарезанные грибы и жарим до готовности.

3. Куриное филе отвариваем и нарезаем кубиками.

4. Смешиваем грибы, курицу, муку, сливки и соль/перец.

5. Тщательно перемешиваем и начиняем тарталетки.

6. Тарталетки ставим на форму для выпечки и посыпаем сыром.

7. Ставим в духовку на 10-15 минут при температуре 200С.