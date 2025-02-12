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Быстрые тарталетки с курицей и грибами: как приготовить беспроигрышную закуску на любой случай

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
243
Быстрые тарталетки с курицей и грибами: как приготовить беспроигрышную закуску на любой случай

Курица и грибы – сочетание, которое точно никого не оставит безразличным. Самое простое блюдо, которое можно приготовить из таких продуктов – это тарталетки. Закуска станет отличным дополнением праздничного стола или просто перекусом.

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Идея приготовления вкусных тарталеток с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера с ником cook time love в Instagram. Запекаются они очень быстро.

Быстрые тарталетки с курицей и грибами: как приготовить беспроигрышную закуску на любой случай

Ингредиенты:

  • тарталетки – 20 шт.
  • куриное филе – 500 г
  • грибы – 400 г
  • сливки 10% – 200 г
  • сыр – 150 г
  • лук – 1 шт.
  • мука – 1 ст.л.
  • соль/перец

Способ приготовления:

Быстрые тарталетки с курицей и грибами: как приготовить беспроигрышную закуску на любой случай

1.Нарезаем лук и обжариваем до золотистости.

Быстрые тарталетки с курицей и грибами: как приготовить беспроигрышную закуску на любой случай

2. Добавляем нарезанные грибы и жарим до готовности.

Быстрые тарталетки с курицей и грибами: как приготовить беспроигрышную закуску на любой случай

3. Куриное филе отвариваем и нарезаем кубиками.

Быстрые тарталетки с курицей и грибами: как приготовить беспроигрышную закуску на любой случай

4. Смешиваем грибы, курицу, муку, сливки и соль/перец.

Быстрые тарталетки с курицей и грибами: как приготовить беспроигрышную закуску на любой случай

5. Тщательно перемешиваем и начиняем тарталетки.

6. Тарталетки ставим на форму для выпечки и посыпаем сыром.

Быстрые тарталетки с курицей и грибами: как приготовить беспроигрышную закуску на любой случай

7. Ставим в духовку на 10-15 минут при температуре 200С.