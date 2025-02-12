Быстрые тарталетки с курицей и грибами: как приготовить беспроигрышную закуску на любой случай
Курица и грибы – сочетание, которое точно никого не оставит безразличным. Самое простое блюдо, которое можно приготовить из таких продуктов – это тарталетки. Закуска станет отличным дополнением праздничного стола или просто перекусом.
Идея приготовления вкусных тарталеток с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера с ником cook time love в Instagram. Запекаются они очень быстро.
Ингредиенты:
- тарталетки – 20 шт.
- куриное филе – 500 г
- грибы – 400 г
- сливки 10% – 200 г
- сыр – 150 г
- лук – 1 шт.
- мука – 1 ст.л.
- соль/перец
Способ приготовления:
1.Нарезаем лук и обжариваем до золотистости.
2. Добавляем нарезанные грибы и жарим до готовности.
3. Куриное филе отвариваем и нарезаем кубиками.
4. Смешиваем грибы, курицу, муку, сливки и соль/перец.
5. Тщательно перемешиваем и начиняем тарталетки.
6. Тарталетки ставим на форму для выпечки и посыпаем сыром.
7. Ставим в духовку на 10-15 минут при температуре 200С.