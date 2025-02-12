Мясные крученики в сливочном соусе на обед: как приготовить привычное блюдо по-новому

Крученики – традиционное украинское блюдо, которое часто готовят на всевозможные празднования. Рецепт достаточно простой – в мясные кусочки нужно завернуть вкусную начинку, можно сало или зажарку, все это прожарить, а затем протушить. Очень удачной идеей будет также добавить сливочный соус для сочности – вкус вас приятно удивит.

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Идея приготовления кручеников в сливочном соусе на обед опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Идеально к пюре или любому другому гарниру.

Ингредиенты:

филе свинины – 800-100 г

лук большой – 2 шт.

морковь – 4 шт.

сливки или сметана – 200 мл.

вода – 60 мл.

твердый сыр – 150 г

зелень, соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо и отбить с обеих сторон.

2. Нарезать лук (не очень мелко) и морковь натереть.

3. Обжарить на растительном масле до мягкости.

4. На кусочек мяса выложить начинку, закрутить рулетиком.

5. В тарелку насыпать муку.

6. Обкрутить крученики в муке и жарить с обеих сторон до золотистости.

7. Переложить в противень или стеклянную форму.

8. Развести сливки с водой и посолить, залить крученики.

9. Противень накрыть фольгой, по краям защипывая.

10. Поставить в духовку разогретую до 200 градусов на час.

11. Открыть фольгу, посыпать крученики зеленью и твердым тертым сыром, поставить в духовку еще на 5 минут.

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