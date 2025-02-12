Мясные крученики в сливочном соусе на обед: как приготовить привычное блюдо по-новому
Крученики – традиционное украинское блюдо, которое часто готовят на всевозможные празднования. Рецепт достаточно простой – в мясные кусочки нужно завернуть вкусную начинку, можно сало или зажарку, все это прожарить, а затем протушить. Очень удачной идеей будет также добавить сливочный соус для сочности – вкус вас приятно удивит.
Идея приготовления кручеников в сливочном соусе на обед опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Идеально к пюре или любому другому гарниру.
Ингредиенты:
- филе свинины – 800-100 г
- лук большой – 2 шт.
- морковь – 4 шт.
- сливки или сметана – 200 мл.
- вода – 60 мл.
- твердый сыр – 150 г
- зелень, соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо и отбить с обеих сторон.
2. Нарезать лук (не очень мелко) и морковь натереть.
3. Обжарить на растительном масле до мягкости.
4. На кусочек мяса выложить начинку, закрутить рулетиком.
5. В тарелку насыпать муку.
6. Обкрутить крученики в муке и жарить с обеих сторон до золотистости.
7. Переложить в противень или стеклянную форму.
8. Развести сливки с водой и посолить, залить крученики.
9. Противень накрыть фольгой, по краям защипывая.
10. Поставить в духовку разогретую до 200 градусов на час.
11. Открыть фольгу, посыпать крученики зеленью и твердым тертым сыром, поставить в духовку еще на 5 минут.
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