Как использовать пищевые отходы с пользой: три способа

Не спешите выбрасывать пищевые отходы, такие как шкурки от фруктов или чайные пакетики. Вы будете удивлены, но даже из них можно сделать достаточно полезные вещи.

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Эксперт по здравоохранению Кори Родригес обратился к TikTok, чтобы поделиться тремя простыми способами, с помощью которых можно перерабатывать дома продукты и создавать новые, которые вам будут полезны на кухне.

Цедра лимона

Возьмите кожуры лимона, бросьте его в банку, добавьте воду (примерно 236 мл) и белый уксус (примерно 118 мл) и встряхните. Затем процедите и налейте жидкость в бутылку с распылителем. Теперь у вас есть полностью натуральное, полностью самодельное универсальное чистящее средство.

Цедра апельсина

Такую же манипуляцию можно произвести с цедрой апельсина. Положите остатки кожуры в банку, прибавив воду (примерно 236 мл) и одну столовую ложку гамамелиса – обычного природного тоника для кожи и раствора для очищения.

Оставьте на 24 часа при комнатной температуре. Процедите кожуру и перелейте воду в бутылку с пульверизатором. Таким образом, вы получите самодельный полностью натуральный освежитель воздуха.

Чайные пакетики

Когда вы закончите пить чай, сохраните чайный пакетик. Затем выжмите лишнюю жидкость и дайте ему высохнуть.

Высушенный чайный пакетик можно "поместить в зловонную обувь", чтобы он впитал любой "прекрасный запах".

"Для тех, кто попробует первые два рецепта – дружеское напоминание – используйте воронку, потому что если вы этого не сделаете, у вас будет повсюду жидкость. Уберегите себя от беспорядка", - заключил, посоветовал автор.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как можно использовать банановую шкурку.

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