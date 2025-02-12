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Домашние глазированные сырки, которые можно приготовить вместе с детьми: понравятся всем

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
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Домашние глазированные сырки, которые можно приготовить вместе с детьми: понравятся всем

Глазированные сырки – любимая вкусность многих детей. Такой десерт может быть не только вкусным, но очень полезным, если приготовить его в домашних условиях. Удачной идеей будет привлечь к процессу и малышей.

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Идея приготовления домашних глазированных сырков для детей опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. В составе только натуральные компоненты.

Домашние глазированные сырки, которые можно приготовить вместе с детьми: понравятся всем

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 600 г
  • маскарпоне – 100 г
  • сливки – 100 мл
  • сливочное масло комнатной температуры – 50 г
  • сахар – 4 ст.л.

Ингредиенты для глазури:

  • шоколад – 300 г
  • масло без запаха – 70 мл.

Способ приготовления:

Домашние глазированные сырки, которые можно приготовить вместе с детьми: понравятся всем

1. Все для сырков взбить блендером.

2. Переложить в кулинарный мешок.

Домашние глазированные сырки, которые можно приготовить вместе с детьми: понравятся всем

3. Выложить нижний слой.

Домашние глазированные сырки, которые можно приготовить вместе с детьми: понравятся всем

4. Далее начинка и верхний слой.

Домашние глазированные сырки, которые можно приготовить вместе с детьми: понравятся всем

5. Разровнять и поставить в морозилку на 2 часа.

Домашние глазированные сырки, которые можно приготовить вместе с детьми: понравятся всем

6. Для глазури растопить импульсами шоколад в микроволновке, соединить с маслом, переложить в высокий и узкий стакан.

Домашние глазированные сырки, которые можно приготовить вместе с детьми: понравятся всем

7. Окунуть сырки.

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