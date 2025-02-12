Домашние глазированные сырки, которые можно приготовить вместе с детьми: понравятся всем
Глазированные сырки – любимая вкусность многих детей. Такой десерт может быть не только вкусным, но очень полезным, если приготовить его в домашних условиях. Удачной идеей будет привлечь к процессу и малышей.
Идея приготовления домашних глазированных сырков для детей опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. В составе только натуральные компоненты.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 600 г
- маскарпоне – 100 г
- сливки – 100 мл
- сливочное масло комнатной температуры – 50 г
- сахар – 4 ст.л.
Ингредиенты для глазури:
- шоколад – 300 г
- масло без запаха – 70 мл.
Способ приготовления:
1. Все для сырков взбить блендером.
2. Переложить в кулинарный мешок.
3. Выложить нижний слой.
4. Далее начинка и верхний слой.
5. Разровнять и поставить в морозилку на 2 часа.
6. Для глазури растопить импульсами шоколад в микроволновке, соединить с маслом, переложить в высокий и узкий стакан.
7. Окунуть сырки.
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