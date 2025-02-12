Домашние глазированные сырки, которые можно приготовить вместе с детьми: понравятся всем

Глазированные сырки – любимая вкусность многих детей. Такой десерт может быть не только вкусным, но очень полезным, если приготовить его в домашних условиях. Удачной идеей будет привлечь к процессу и малышей.

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Идея приготовления домашних глазированных сырков для детей опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. В составе только натуральные компоненты.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 600 г

маскарпоне – 100 г

сливки – 100 мл

сливочное масло комнатной температуры – 50 г

сахар – 4 ст.л.

Ингредиенты для глазури:

шоколад – 300 г

масло без запаха – 70 мл.

Способ приготовления:

1. Все для сырков взбить блендером.

2. Переложить в кулинарный мешок.

3. Выложить нижний слой.

4. Далее начинка и верхний слой.

5. Разровнять и поставить в морозилку на 2 часа.

6. Для глазури растопить импульсами шоколад в микроволновке, соединить с маслом, переложить в высокий и узкий стакан.

7. Окунуть сырки.

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