Предлагает уникальный опыт: заброшенный город на Аляске стал популярным среди туристов

Заброшенные города всегда являются объектом особого интереса со стороны туристов – они кажутся загадочными, эмоционально заряженными и даже несколько опасными. Один такой город, расположенный в американском штате Аляска в последнее время начал приобретать все большую популярность.

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Как пишет издание Express, речь идет об окруженном горами Кеннекотте. Когда-то здесь жили сотни семей шахтеров, ведь в местной шахте активно добывали медь. Однако к нашим временам предприятие пришло в упадок, и окруженный живописными горами город покинули все его жители.

Географически Кеннекотт не просто расположен в горах, рядом также находится одноименный ледник. Привлекает туристов также причудливый стиль архитектуры. Все вместе является магнитом для путешественников, которые ищут уникального опыта.

Именно поэтому спустя десятилетия после того, как рабочие покинули Кеннекотт, местные власти решили отреставрировать город. Его решили сделать более эстетичным и безопасным для гостей, которых притягивает эта бесплодная местность.

Шахта в Кеннекотте закрылась во время Великой депрессии в 1938 году после того, как месторождения руды здесь были истощены, а мировые цены на медь упали. На пике здесь работало 600 человек. Условия их труда были тяжелыми и изнурительными.

В 1978 году Кеннекотт был включен в Национальный реестр исторических мест США, а в 1986 году ему был присвоен статус Национального исторического памятника. Еще 12 лет спустя Служба национальных парков США приобрела много домов и большую часть земли и начала восстанавливать это место.

Теперь в городе можно арендовать рекреационный зал для проведения мероприятий. Поэтому в этих необычных условиях можно отпраздновать свой особый день – юбилей, свадьбу или просто устроить вечеринку.

Всего в восьми километрах отсюда находится Маккарти – деревня-побратим Кеннекотта. Между этими двумя районами можно увидеть старые шахтёрские дома, которые выходят на долину ледника. Прогулку здесь называют одной из самых живописных на Аляске.

Из активностей туристам здесь предлагают рафтинг, пешие походы с гидом или наблюдение за самолетами. Если вы планируете посетить это место, вы можете остановиться в ряде уникальных вариантов размещения, таких как частные домики, исторические отели или даже хижина с видом на ледник. Впрочем, можно заказать и однодневную экскурсию в Кеннекотта.

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