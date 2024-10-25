Премьеру 'Блэйда' внезапно отменили: что известно о решении Marvel

Компания Marvel планировала на 2025 год перезапуск кинофраншизы о супергерое Блэйде, который охотится на вампиров. Однако, похоже, в планах студии что-то резко изменилось.

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Как пишет издание Deadline, боевик, главную роль в котором играет оскароносный Махершала Али, остался без даты премьеры. Ранее компания Disney, владеющая Marvel, планировала выпустить нового "Блэйда" в кинотеатрах 7 ноября 2025 года, но сейчас этот слот заняла новая лента с франшизы о Хищнике "Хищник: Пустоши".

Ребут "Блэйда" анонсировали во время Comic-Con в Сан-Диего в 2019 году. Но при работе на проекте у команды возникали серьезные трудности. Сначала к задержкам привела пандемия коронавируса, затем две глобальные забастовки в индустрии – актеров и сценаристов.

А летом этого года стало известно, что Marvel попрощалась с режиссером Яном Деманжем, который должен был поставить новую историю о Блэйде. Сообщалось, что стороны не устраивали затягивание процесса. Теперь студия планирует снова переписать сценарий фильма.

При этом в команде, работающей над фильмом, постоянно проходят замены. Так сначала "Блэйда" покинули два режиссера. Первым ушел Бассам Тарик, рассчитывавший на начало работы осенью 2022 года, а затем Ян Деманж. Лента потеряла и большинство своих актеров, которых не устраивала неопределенность с графиком съемок. Также в проект пробовали зайти 5 сценаристов, которые впоследствии его покидали. По последним данным эту задачу выполняет Эрик Пирсон, известный по фильмам "Тор: Рагнарек", "Черная вдова" и "Фантастическая четверка".

Известно, что от контракта все еще не отказалась Миа Гот. Она должна сыграть злодейку Лилит, охотящуюся на дочь Блэйда.

Трилогия "Блэйд", которая должна получить перезапуск, вышла в 1998 году с продолжениями в 2002 и 2004 годах. Главную роль в ней играл Уэсли Снайпс. Это была едва ли не первая супергеройская серия, получившая рейтинг R – самые высокие возрастные ограничения из-за большого количества насилия в кадре.

Кстати, Уэсли Снайпс недавно вернулся к образу охотника на вампиров. Он сыграл Блэйда в ленте "Дэдпул и Росомаха", тем самым установив рекорд самой продолжительной карьеры в Marvel.

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