Превратят сад в сказку: кусты, которые цветут все лето

Благодаря цветущим кустарникам сад превращается в живописную, красочную композицию. Эти растения украшают участок и не требуют сложного ухода.

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Если вы ищете решение, сочетающее декоративность и практичность, обратите внимание на эти пять летних фаворитов. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Будлея Давида

Будлея Давида, известная также как "куст бабочки", привлекает множество полезных насекомых своим сладким ароматом и длинными соцветиями в форме колосков. Она начинает цвести в конце июня, а в зависимости от сорта радует белыми, фиолетовыми, синими или розово-фиолетовыми красками вплоть до октября.

Куст предпочитает солнечное место и легкую почву, не слишком влажную. Учитывайте, что буддлея чувствительна к морозам, поэтому на зиму ее нужно хорошо укрыть. Весной обязательна обрезка – она стимулирует обильное цветение.

Гортензия

Гортензия давно получила статус фаворитки среди садоводов. Ее крупные соцветия, меняющие оттенок в зависимости от кислотности почвы (от нежно-розового до глубокого синего или фиолетового), начинают появляться уже в июне, а в июле и августе достигают пика декоративности.

Куст может вырастать до 1,5 метра, лучше всего чувствует себя в полутени, нуждается в регулярном поливе и подкормке удобрениями. Гортензия может стать центральным элементом композиции сада.

Гибискус

Сирийский гибискус, или кетмия, поражает долговременным цветением, которое длится с середины лета до осени. Крупные цветы, подобные мальвам, придают саду тропический шарм.

Гибискус неприхотлив: требует регулярного полива в жару и подкормки в вегетационный период. Важно избегать опрыскивания – чрезмерная влага может повредить лепестки. Он лучше всего растет в тихих, солнечных или полузатененных местах. Весенняя обрезка стимулирует цветение и поддерживает красивую форму куста.

Лапчатка кустарниковая

Этот декоративный кустарник зацветает еще в мае и цветет до октября, обеспечивая яркий, почти непрерывный цветовой акцент. Его цветы чаще всего желтые, но встречаются и красные, оранжевые и белые оттенки.

Растение прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в легкой тени, неприхотливо к типу почвы и достигает до 1,5 м в высоту. Регулярный полив обеспечит обильное и продолжительное цветение. Идеальный выбор для тех, кто хочет непрерывной красоты с минимальными хлопотами.

Жимолость

Жимолость имеет интенсивный сладкий аромат, который привлекает пчел и бабочек. Она цветет в течение всего лета, а ее декоративность сочетается с восхитительным запахом.

Жимолости нужна опора – это вьющееся растение, которое быстро растет и разветвляется. Выбирая сорт (например, жимолость Брауна, Анри, японская или Гекротта), обязательно учтите условия участка и особенности вида. Она хорошо смотрится на арках, перголах и заборах, создавая зеленый ароматный водопад.

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