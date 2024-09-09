Презентация уже в считанные часы: новые детали об iPhone 16

Презентации новых моделей от Apple всегда становятся событиями, вызывающими массовый интерес. Компания регулярно продолжает задавать тренды на рынке смартфонов и удивлять своих поклонников.

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В скором времени состоится презентация долгожданного iPhone 16. О новых деталях по выхода смартфона читайте в материале OBOZ.UA.

Когда презентация iPhone 16

Традиционно Apple представят свои новые продукты осенью. В 2024 году компания продемонстрирует свой новый iPhone 16 в понедельник, 9 сентября. Событие состоится в штаб-квартире Apple в Купертино, штат Калифорния, в 10 утра по местному времени. В Украине к этому моменту будет 20:00.

Новые детали о iPhone 16

Из-за повышенного интереса к новому смартфону компании не удалось держать в секрете все детали до презентации. Слухи и утечки информации от инсайдеров дали представление о том, что можно ожидать от iPhone 16.

С каждой новой версией iPhone Apple поднимает планку технологических возможностей, особенно в сфере мобильной фотографии и съемки. Потому современные смартфоны стали не просто средством для общения, а настоящими инструментами для создания профессионального контента.

Запись видео в 4K с частотой 120 кадров в секунду

Одним из главных усовершенствований в iPhone 16 Pro станет возможность записи видео в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду. Это позволит снимать движущиеся с высокой скоростью объекты и создавать кинематографические замедленные эффекты с поразительной плавностью.

Запись видео в 8K

Согласно слухам, еще одной исключительной функцией iPhone 16 Pro является поддержка видеосъемки в разрешении 8K. При этом есть вероятность, что съемка будет производиться на несколько камер одновременно, что значительно улучшит конечный результат.

Искусственный интеллект в камере

Одним из самых интригующих новшеств в iPhone 16 Pro станет интеграция искусственного интеллекта для улучшения качества фотографий и видео.

Специальная кнопка камеры

Среди других интересных функций iPhone 16 Pro стоит упомянуть физическую кнопку для быстрого доступа к камере. Это может стать большим преимуществом для тех, кто хочет мгновенно начать съемку без необходимости разблокировать телефон или открывать приложения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какими будут самые дорогие модели iPhone 16.

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