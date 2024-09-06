Какими будут самые дорогие модели iPhone 16: основные характеристики

9 сентября в Apple Park состоится презентация нового iPhone 16. О технических характеристиках можно будет узнать непосредственно во время мероприятия, однако некоторые особенности уже известны.

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Основные аспекты будут касаться обсуждения Apple Intelligence – функций ИИ, которые будут доступны на всех новых моделях iPhone. Эксперты рассказали предварительную информацию о том, какими будут самые дорогие модели iPhone 16.

Первое, на что обращают внимание – это объем памяти. На новых моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, по предварительной информации, будет двойной объем памяти – 2 ТВ. Это предположение основывается на том, что Apple переходит на флеш-память Quad-Level Cell (QLC) NAND.

Новая сверхширокоугольная камера будет иметь разрешение 48 Мп и в формате ProRaw. Инсайдеры говорят, что Apple может представлять и новый формат изображений – JPEG-XL, который также увеличит размер файлов.

Видеосъемка станет улучшенной – появится возможность снимать видео в 3K со скоростью 120 кадров в секунду с Dolby Vision. Конечно, эти аспекты увеличат и объем необходимого хранилища – таким образом увеличение объема памяти до 2 ТБ становится логичным шагом.

Если iPhone 16 Pro действительно получит 2 ТВ памяти – закономерно это отразится и на цене.

В октябре выйдет и Apple Intelligence – как часть операционной системы iOS 18.1. Ожидается, что первые модели iPhone 16 будут поставляться с iOS 18.0, не содержащей многих улучшений, управляемых искусственным интеллектом.

Помимо новых iPhone, Apple готовит значительные изменения в линейке смарт-часов и обновленных AirPods. Детальнее об этом – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что уже известна даже предварительная информация об iPhone 17 Pro Max.

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