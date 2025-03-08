При какой температуре нужно стирать постельное белье, чтобы оно не теряло цвет и мягкость: объясняем

Известно, что постельное белье следует сманивать хотя бы раз в неделю, однако частая стирка может испортить его – оно станет жестким и непривлекательным, потеряет цвет.

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Дизайнер домашнего обихода Линда Баркер отметила, что более низкая температура в стиральной машине продлит срок службы вашего постельного белья и защитит его от ненужной потери цвета, пишет Express.

"Горячая вода всегда вредит постельному белью, поскольку она разрушает волокна хлопка (или шелка) и делает их хрупкими. Это "ворс" в вашей стиральной машине. Чем больше ворса, тем больше повреждений", – объяснила она.

Но она уточнила, что изменять температуру стирки при 60°C на температуру около 40°C или ниже следует, только если вы сначала извлечете определенные вещи из корзины для белья.

Большинство стиральных машин имеют режим "экопротирки", использующий теплую воду, потому что это идеально для постельного белья и других деликатных вещей. По словам эксперта, это гораздо безопаснее для белья и окружающей среды.

Также она посоветовала минимизировать количество химикатов во время цикла стирки.

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