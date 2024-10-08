Приносят драму и хаос: три знака зодиака чаще всего становятся причиной ссор

Астрологи говорят, что некоторые знаки зодиака наделены безудержным темпераментом и редко могут сдержать свои эмоции. Они активны, смелы, независимы и всегда стремятся отстаивать свое мнение.

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Эти люди никогда не будут сидеть в тени и всегда стремятся привлечь к себе внимание. Иногда их желание справедливости ошибочно воспринимают как чрезмерную склонность к конфликтам. По словам астрологов, Близнецы, Львы и Девы никогда не будут молчать, если им что-то не нравится.

Близнецы

Близнецы без особых нужд разжигают драму. Знак, управляемый Меркурием, просто не может вести себя иначе. Близнецы – не те люди, которые могут проявить дипломатичность и гибкость. Говорят и действуют они всегда импульсивно. В то время как другие знаки могут быть более скромными и уважительными в своем подходе к разговору, Близнецы сначала говорят, а потом думают, что часто приводит к неприятностям.

Близнецы любят острые вопросы и часто провоцируют споры в коллективе. Однако сами они не замечают за собой особой конфликтности. По их мнению, они просто игривые, болтливые и веселые. Близнецы также любят раскрывать всем чужие секреты. С одной стороны, они хотят услышать ваши тайны и поддержать вас в трудные времена, например разрыв отношений или скандал с изменой. С другой стороны, им не терпится поделиться этим со всеми, кого они знают. Откровенно говоря, многие черты характера Близнецов приводят к излишним драмам и недоразумениям.

Лев

Когда Лев не привлекает к себе внимания, он начинает ощущать нехватку жизненных сил. Львы точно не будут сидеть в тени. Они всегда честно выражают свое мнение и являются инициаторами всех мероприятий, развлечений или дискуссий в коллективе. Львы могут делать мелочи, чтобы вернуть свет внимания, например, рассказывать сверхважную историю или пытаться быть самым громким в комнате. Это привычка, которая может вызвать напряжение и даже намек на ревность среди тех, кто тоже стремится быть лидером.

Львами управляет Солнце, поэтому они всегда привлекут внимание и будут контролировать толпу любым способом. Иногда это означает, что Львы могут начать спор о низких ставках. Львов легко обидеть или задеть. Если они решат, что им не нравится кто-то в их группе друзей, они могут прибегнуть к нечестной игре.

Дева

Девы, управляемые Меркурием, очень организованы и ориентированы на детали, а это значит, что они склонны к осуждению. Этот земной знак считает, что их путь наилучший и единственно верный, поэтому они будут давать советы всем вокруг – даже если никто этого не хочет.

Хотя Девы могут быть любимыми терапевтами в группе друзей, обычно они подвержены чрезмерной драматизации. Они делятся советами и указаниями с наилучшими намерениями, поэтому часто не осознают, что могут говорить свысока или открыто начать осуждать чье-либо поведение.

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