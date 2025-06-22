Просто избавьтесь от этого: 5 вещей, которые все хранят дома 'на всякий случай'

Захламленность жизненного пространства лишними вещами вызывает дополнительный стресс и приводит к таким неочевидным последствиям, как снижение работоспособности и креативности, говорят некоторые психологи. Но как избавиться от лишнего хлама без больших усилий?

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Профессиональные эксперты по организации пространства утверждают, что чуть ли не у каждого человека дома есть вещи из пяти категорий, на которые мы обращаем мало внимания, поэтому они накапливаются у нас годами. За советом к ним обратилось издание Real Simple.

Так основательница компании, которая помогает людям навести порядок, Катрина Типл рассказала, что, оперируя своим имуществом, мы всегда полагаемся на три аспекта: деньги, смысл и манеры "Люди чувствуют себя виноватыми, когда расстаются с чем-то, на что потратили деньги, даже если оно пылится, – они придают больше смысла предмету, чем памяти, или беспокоятся, что обидят кого-то, избавившись от подарка. Но правда: никто не проверяет, сохранили ли вы этот набор для фондю. Расставание с вещами – это не расточительство, это способ вернуть себе место и душевное спокойствие", – рассказала эксперт. И поделилась, на какие категории стоит обратить особое внимание во время расхламления.

Кухонные гаджеты

Практически у каждого есть ящик, который можно назвать кладбищем кухонных гаджетов. Это может быть нож для нарезания спиральных ломтиков цукини, формы для мороженого или устройство для чистки авокадо. Когда-то они были модным веянием, но на практике оказались не очень нужными в быту. Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз доставали форму для панини или необычный лоток для льда, смело начинайте искать им более подходящих хозяев.

Руководства пользователя

Практически в каждой коробке вы можете найти целую книжечку с инструкциями, как пользоваться... Да чем угодно – от техники и лекарств до косметики. Правда в том, что все эти мануалы давно есть в интернете. А эти книжечки можно смело сдать на переработку.

Подарки, которые вы не используете

Когда кто-то дарит вам что-то, эта вещь может приобретать сентиментальное значение. Или вы можете начать чувствовать вину даже за проявление желания с ней расстаться. Так у нас накапливаются целые коллекции мягких игрушек, магнитов на холодильник или дешевых украшений. Но как часто люди, которые вам их подарили, бывают у вас дома и проверяют, пользуетесь ли вы их подарками? То-то и оно. Найдите для ненужных подарков новых владельцев, которые будут им рады.

Шнуры для гаджетов (без гаджетов)

В ящик или корзину, где лежат все эти провода, заглядывать так же страшно, как в змеиное гнездо. Мы их оставляем на случай, если нам когда-нибудь понадобится зарядить старый телефон или подключить что-то к телевизору. Но хранить этот моток разного рода кабелей на самом деле нет никакого смысла. Худшее, что может случиться – вам придется заново покупать нужный шнур. Как правило они стоят копейки. А вот свободное пространство в доме – бесценно.

Одежда, которая вам не подходит

Недаром этот пункт есть в каждом списке рекомендаций для расхламления. Мы действительно почему-то тщательно храним тесные для нас джинсы, футболки неудачного цвета или платья, которые некуда надеть. Они не радуют нас и постепенно пылятся, неуклонно выходя из моды. Одежду создают, чтобы ее носили и любили. И найти того, кто полюбит ваши вещи и даст им новую жизнь, на самом деле не так сложно.

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