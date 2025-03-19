Простой и очень стильный: Сабрина Карпентер очаровала новым маникюром

Наблюдавшийся в последнее время тренд на длинные ногти имеет один существенный недостаток – это не очень удобный в быту дизайн. Звезды тоже осознают это и периодически переходят на короткий маникюр.

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Именно так поступила певица Сабрина Карпентер. Звезда сейчас находится в большом туре со своим альбомом Short n' Sweet и часто предстает перед фанатами с удлиненными ногтям. Однако, перед концертом в Париже она удивила своих поклонников, показав в сториз своего Instagram нечто необычное.

На селфе с подписью "Скоро увидимся, Париж" кончики ногтей певицы совсем немного выступали за кончики пальцев. А покрытие она выбрала нежно-розовое и суперглянцевое. Маникюр получился абсолютно в духе названия альбома Карпентер – коротким и милым.

На большинстве последних мероприятий Карпентер появлялась с гораздо более длинными ногтями. Так во время церемонии вручения премии BRIT Awards и в специальном выпуске SNL 50-й годовщины она использовала особо прозрачные лаки на длинных закругленных ногтях. А вот "Грэмми" пришла с похожим дизайном на тот, который у нее сейчас, только украсила ногти несколькими стразами.

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