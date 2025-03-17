Выглядит очень по-весеннему: Кортни Кардашьян показала необычный для нее трендовый маникюр

В последние годы старшая из сестер Кардашян – Кортни резко сменила свой стиль на более мрачный. После бракосочетания с барабанщиком панк-группы Blink 182 Тревисом Баркером она стала отдавать предпочтение черной одежде и готическим бьюти-образам – темным тонам в макияже и маникюре. Однако приближение весны повлияло и на нее.

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Кортни Кардашьян, которая в большинстве своем появлялась на публике с черными или темно-красными ногтями, на этот раз обратилась к своей маникюрщице Ким Труонг за чем-то свежим. Селебрити попросила сделать ей розовое перламутровое покрытие с матовым финишем. Результатом Труонг поделилась в своем Instagram.

Конечно, оттенки лепестков фруктовых деревьев не являются новаторскими в весенние дни. Вся природа покрывается белым и розовым, чтобы отпраздновать приход тепла. Но маникюр Кортни Кардашьян выделялся среди схожих дизайнов эффектом сахарного покрытия.

Чтобы достичь его, Труонг использовала гель-лак нежно-розового оттенка. Затем она применила хромовую пудру, которая создала эффект мерцания, но сделала поверхность не глянцевой. А в завершение закрепила все гелем-фиксатором, чтобы усилить перламутровость.

Маникюр Кортни Кардашьян во многом перекликается с вновь модными в этом сезоне глазированными ногтями. Но его отличием является менее глянцевый финиш, который делает этот дизайн еще более элегантным.

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