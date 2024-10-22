Протесты из-за чрезмерного туризма добрались до Греции: чего требуют люди

Это для туристов Греция – одно из самых желанных направлений для отдыха в Европе и во всем мире. Местным подобная популярность начала создавать немало проблем.

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Как пишет Euronews, дошло до того, что работники туристической отрасли в стране вышли на протесты. Они жалуются, что не могут выжить на существующие зарплаты. К тому же истощаются на работе из-за нехватки рабочих рук и слишком длинного рабочего дня.

"Мы просим о прибавке на 12% в течение следующих двух лет, то есть на 6% в год. Мы также просим в 2024 году, чтобы к нам также была применена 5-дневная/40-часовая рабочая неделя", – объяснил журналистам Йоргос Хотцоглу, президент Греческой федерации работников сферы туризма.

По его словам, работники едва могут выжить на свою текущую зарплату, поскольку она не успевает за инфляцией. Дополнительная нагрузка также ложится на коммунальные службы, такие как водоснабжение или утилизация отходов.

Протестующие обещают, что будут направлять свои акции на прибывающих в Грецию туристов. Им будут раздавать листовки с объяснением, в каком бедственном положении находятся работники отрасли в аэропортах, портах и на археологических памятниках.

Однако исследование компании PwC показало, что хотя в этом году количество прибывающих в Грецию туристов увеличилось, в целом туристический сектор страны растет не так быстро, как в других странах Средиземноморья. "Средиземноморские и балканские страны в целом увеличивают свою долю на международном туристическом рынке, а это значит, что туристы предпочитают этот регион для своего отпуска. Если сравнить нашу страну с другими странами, то кажется наша доля растет, но не такими темпами", — объяснил Леонидас Папаиоану, партнер PwC Greece.

Следует отметить, что и чиновники от туризма в Греции пытаются работать с проблемными моментами. Так они пытаются убедить приезжих, что в стране много интересного, кроме живописного острова Санторини.

Греция уже давно продвигает идеи устойчивого туризма и пытается содействовать решению проблемы влияния путешествий на окружающую среду. Однако эксперты говорят, что стране до сих пор не хватает комплексного подхода. "Нам нужно предлагать впечатления, выходящие за рамки традиционной концепции "солнце и море", в которой мы сейчас доминируем как международный бренд. Нам также следует улучшить нашу инфраструктуру и человеческие ресурсы", – считает Александрос Тану, директор Греческой конфедерации туризма (SETE).

На ближайшие годы туристическая отрасль Греции определила себе цели продолжения туристического сезона на осень и зиму. А еще популяризация горных регионов страны наряду с побережьем.

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