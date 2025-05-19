'Пункт назначения-6': фильм стартовал с рекордными сборами

Новая глава культовой хоррор-франшизы "Пункт назначения" открылась впечатляющим успехом. Шестая часть серии под названием "Родовое проклятие" стартовала в мировом прокате со $102 млн, что стало лучшим дебютом за всю 25-летнюю историю.

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Собрав по $51 млн в США и на международных рынках, фильм уверенно претендует на звание самой кассовой части серии, имея все шансы превзойти результат "Пункта назначения 5" (2011), который собрал $186 млн в общей сложности. Критики говорят, что для Warner Bros. это не только удачный релиз, но и очевидный признак восстановления кассового темпа после серии неудач в конце 2024 года.

Уникальность "Родового проклятия" заключается не только в высоких цифрах, но и в равномерном географическом распределении зрительского интереса. В международном прокате лидерами стали:

Мексика - $5,5 млн;

Великобритания - $5,3 млн;

Филиппины - $3,4 млн;

Индия - $3 млн;

Франция - $3 млн.

Все это при бюджете ленты всего $50 млн, что говорит о чрезвычайно успешном старте с высоким потенциалом рентабельности.

По официальному синопсису, "Родовое проклятие" рассказывает историю студентки Стефани, которую преследует один и тот же кошмар. В поисках спасения она возвращается домой, чтобы найти единственного человека, способного остановить цепь ужасных событий, которые преследуют ее семью.

Режиссерами ленты стали Зак Липовски и Адам Стайн, а среди актерского состава – Кейтлин Санта Хуана, Брек Бэсинджер, Тео Брионес, Ричард Гармон, Риа Килстедт, Тони Тодд и другие.

Первые рецензии на ленту подтверждают ее успешное попадание в тональность франшизы – динамика, кровавый сюрреализм, идея неотвратимой смерти и безвыходной игры с судьбой снова на экране.

После кассовых неудач в конце прошлого года, в частности с "Джокером 2", компания Warner Bros. возвращает уверенность в своей коммерческой стратегии. "Пункт назначения: Родовое проклятие" стал уже третьим успешным релизом студии в 2025 году после экранизации Minecraft (которая уже приближается к $1 млрд кассы) и фантастической драмы "Грешники" от Райана Куглера, которая собрала $316 млн и получила редкую оценку "A" от CinemaScore – самую высокую для фильма ужасов за 47 лет существования рейтинга.

"Пункт назначения" уже давно стал эталонным примером survival horror, где сюжет базируется не на классическом злодее, а на фатальности самой смерти. И, похоже, именно эта концепция продолжает восхищать новые поколения зрителей.

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