Путешественник был шокирован, когда автомат самообслуживания в аэропорту попросил у него чаевые

Путешественник был озадачен после того, как автомат самообслуживания попросил его оставить чаевые за услугу.

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Мужчина, который ехал из международного аэропорта Денвера, объяснил, что, когда он совершал покупку, "никого не было рядом". Он написал на Reddit: "Меня только что попросили "оставить чаевые" в этом киоске самообслуживания в аэропорту. Международный аэропорт Денвера, полночь, никого вокруг на тридцать метров".

Этот пост вызвал жаркую дискуссию в интернете, некоторые раскритиковали киоск за его иронию, а другие углубились в более широкий спор о культуре чаевых.

"Пока люди будут продолжать давать чаевые, предприятия будут продолжать просить, а процент будет расти", - написал один из подписчиков.

Другой пользователь прокомментировал: "Чаевые – это добровольная кража, неужели американцы такие щедрые или такие глупые? Возможно, есть лучшее слово, но это меня просто раздражает!"

Еще один пользователь добавил: "Они полагаются на подсознательную тренировку мозга, которая подсказывает всем остальным, насколько они жадные и оппортунистические...".

Как и во всех странах, вежливо давать чаевые портье, таксистам и людям, которые убирают в вашем гостиничном номере – ожидаемые чаевые гораздо меньше, чем стандартные в барах и ресторанах. Если обслуживание было плохим, не стесняйтесь удержаться от чаевых.

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