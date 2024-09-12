Пятница, 13: что принесет 'черный день' для каждого знака зодиака

У даты пятница, 13-е сложилась плохая репутация. В фильмах ужасов, сказках и поп-культуре нам навязывают, что это день суеверного неудачника. Однако это неправда.

Видео дня

Во-первых, астрологически пятница связана с Венерой – планетой любви. В сентябре этого года в пятницу, 13-го Венера находится в Весах, и это отличный транзит. День предоставит нам зрелый потенциал для исследования собственной теневой стороны и без стыда усилит нашу привлекательность, чувственность и самовыражение. Вот что принесет этот день каждому знаку зодиака.

Овен

День несет вам межличностный рост. С Венерой, которая проходит через ваш сектор отношений, вам следует сосредоточиться на проявлении расположения к себе и своим близким, которыми они смогут поделиться. Но уделите внимание и темной стороне своего общения, чтобы она работала на вас, а не против.

Телец

Вы готовы повысить свой профессиональный уровень. Ваш сектор ответственности в зоне особого внимания, что делает вашу рабочую нагрузку более понятной для управления. Постановка карьерных целей будет являться ключевым моментом. Сделайте как можно больше, чтобы устранить чувство вины из своей трудовой жизни.

Близнецы

Вам сегодня может повезти в личной жизни. Вы будете благословлены в том, чтобы делиться и получать заботу, обожание и поддержку. Не давайте вашим обычным стратегиям приводить вас к самосаботажу в свиданиях – расширяйте свои горизонты в отношениях.

Рак

Ваше чувство принадлежности растет, благословляя ваше сердце в эту пятницу 13-го. Ваша личная жизнь готова совершить рывок вперед Эмоциональный интеллект имеет решающее значение, вы не имеете причин стыдиться отношений.

Лев

В центре внимания ваш сектор общения. Его манифестация происходит естественно, вы эффективно фокусируетесь на своих желаниях. Вам нужно выплеснуть подавленные эмоции, напомнив себе, что нет причин стыдиться своих мыслей и взглядов.

Дева

День даст вам чувство уверенности в своих силах. Ваша самооценка растет. Особенно ей на пользу пойдут какие-либо финансовые свершения – от переговоров о повышении зарплаты до инвестиций. Вам не нужно преуменьшать свои мирские желания.

Весы

Весам особенно повезло в эту пятницу 13-го. Венера находится в вашем знаке. Ваш жизненный путь кажется сейчас совершенно открытым. В этот день следует браться за новые начинания. Не стесняйтесь своего потаенного "я". Сияйте ярко.

Скорпион

Для вас пятница 13-го – день духовного опыта. Ваш духовный сектор подсвечен больше всего, что приносит вам психическое, интуитивное осознание. Чтобы выявить то, чего вы хотите, вы должны отказаться от того, что больше вам не служит. Чудеса придут естественным образом. Вам не нужно внешнее одобрение, чтобы быть на гребне волны.

Стрелец

С приближением пятницы 13-го вы все лучше чувствуете себя в социальном плане. Есть множество возможностей для взаимодействия с новыми и старыми друзьями. Вам рекомендуется выявлять свои будущие цели, особенно с другими. Не бойтесь делиться своими секретами с доверенными людьми. Это принесет вам немедленное эмоциональное увольнение.

Козерог

Вас ждет карьерный рост. Получить заслуженное уважение и признание будет легко. Вам рекомендуется выражать свои практические желания. Будьте в этом бескомпромиссны. Время для утаивания "непривлекательных" частей себя осталось позади.

Водолей

В эту пятницу 13-го вы легко увидите общую картину. Ваш философский сектор подсвечен, и вы можете руководствоваться нравственным компасом легко, как никогда. Вам рекомендуется выходить из зоны комфорта. Помните, вы всегда имеете право выражать свои взгляды, даже если для некоторых это табу.

Рыбы

Вы почувствуете себя открытыми и способными к уязвимости. В этот день развиваются более глубокие уровни вашей заботы, преданности и верности. Вам рекомендуется обнаруживать возможности для укрепления своих ближайших связей. Вас ждет освобождение от страхов и тревог. Худший сценарий сейчас просто невозможен, а позитива гораздо больше, чем вы думали.

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