Пышные и вкусные панкейки: пошаговый рецепт, который по силам каждому

Несмотря на то, что стандартный рецепт блинов из муки, яиц и молока используется уже не одним поколением, есть способы, с помощью которых можно приготовить еще более рыхлые и вкусные панкейки дома.

Видео дня

Пользователь TikTok под ником Herbal Magic Weight Loss поделилась быстрым и легким рецептом, состоящий всего из пяти шагов. По ее словам, он содержит продукты, наполненные белком, что делает это блюдо идеальным для начала дня или перекуса после тренировки.

Ингредиенты

1 банан

1 яйцо

Ванильный экстракт

1/3 стакана греческого йогурта

1/2 стакана овса

Бананы содержат клетчатку, необходимую для нашего рациона, а овес является хорошим источником белка и витаминов. Яйцо также содержит хорошее содержание белка, а экстракт ванили придает ему великолепный сладкий вкус.

Способ приготовления

Чтобы приготовить блины, автор рецепта просто измельчает банан, добавляет яйцо и перемешивает. Затем она добавляет ванильный экстракт, греческий йогурт и овес и смешивает все вместе.

Дальше она готовит их на сковороде несколько минут. В результате панкейки получаются идеально "пухлыми".

Пользователи в соцсети написали в комментариях, что они уже попытались приготовить эти блины и были очень довольны результатом.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить вкусные банановые панкейки для детей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.