Пышные и вкусные панкейки: пошаговый рецепт, который по силам каждому
Несмотря на то, что стандартный рецепт блинов из муки, яиц и молока используется уже не одним поколением, есть способы, с помощью которых можно приготовить еще более рыхлые и вкусные панкейки дома.
Пользователь TikTok под ником Herbal Magic Weight Loss поделилась быстрым и легким рецептом, состоящий всего из пяти шагов. По ее словам, он содержит продукты, наполненные белком, что делает это блюдо идеальным для начала дня или перекуса после тренировки.
Ингредиенты
- 1 банан
- 1 яйцо
- Ванильный экстракт
- 1/3 стакана греческого йогурта
- 1/2 стакана овса
Бананы содержат клетчатку, необходимую для нашего рациона, а овес является хорошим источником белка и витаминов. Яйцо также содержит хорошее содержание белка, а экстракт ванили придает ему великолепный сладкий вкус.
Способ приготовления
Чтобы приготовить блины, автор рецепта просто измельчает банан, добавляет яйцо и перемешивает. Затем она добавляет ванильный экстракт, греческий йогурт и овес и смешивает все вместе.
Дальше она готовит их на сковороде несколько минут. В результате панкейки получаются идеально "пухлыми".
Пользователи в соцсети написали в комментариях, что они уже попытались приготовить эти блины и были очень довольны результатом.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить вкусные банановые панкейки для детей.
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