Рай в Италии: названы острова для доступного отдыха

Если вы мечтаете о лете на итальянских островах, но не готовы выкладывать баснословные суммы за отдых на Капри или Сардинии - у нас есть отличные новости. Вдали от массового туризма, к северу от Сицилии, скрываются настоящие жемчужины Эолийского архипелага.

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Здесь вас ждут уютные пляжи, вулканические пейзажи, термальные источники и настоящая итальянская кухня - и всё это по вполне доступным ценам. Речь идет о Липари, Вулкано, Стромболи и Салине - четырех островах, где вы получите незабываемые впечатления без ущерба для бюджета. Эти направления подходят как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто ищет спокойствие в гармонии с природой, уверяет издание Travel Off Path.

Липари

Липари - самый большой и развитый среди Эолийских островов, предлагает идеальный баланс между комфортом и аутентичностью. Его столица с одноименным названием - очаровательный городок с узкими улочками, традиционными ресторанами и средневековой цитаделью. Панини за 8 долларов (330 грн) и бокал вина рядом с яхтенной пристанью - это не фантазия, а реальность в местных заведениях вроде Gilberto e Vera. Визит на пляж Спьяджа Бьянка, известный своим белым галечным побережьем, станет отличным дополнением к прогулке по поселку Каннето. Стоимость проживания начинается от 56 долларов (2330 грн) за квартиру на двоих, а полноценный ужин в среднем обойдется в 10-16 долларов (420-670 грн).

Вулькано

Любителям приключений стоит обратить внимание на Вулькано - всего 25 минут на гидроплане от Липари. Это место привлекает путешественников своими серными бассейнами, природными грязевыми ваннами и невероятными видами. Пешие маршруты к кратеру Гран-Кратере или пляжу с черным песком Спьяджа Сабби-Нере начинаются от Вулькано-Порту - главного туристического центра острова. Бюджетные отели предлагают двухместные номера от 90 долларов (3,7 тыс. грн), а ужин с пастой и вином в местной траттории будет стоить в среднем 20 долларов на человека (835 грн).

Стромболи

Стромболи - это выбор для тех, кто ищет впечатления. Активный вулкан, регулярно извергающийся, создает уникальное ночное шоу, которое можно наблюдать со смотровой площадки Скьяра-дель-Фуоко. Ветреный, дикий и таинственный, этот остров также связан с греческими легендами, в частности о боге ветров Эоле. Город Стромболи предлагает относительно недорогое жилье (от 2,5 тыс. грн, или 62 доллара за ночь) и простые, но вкусные рестораны с ужином за 15-25 долларов (625-1100 грн). Однако перед походом на вулкан важно проверять актуальные предупреждения о безопасности.

Салина

Салина - настоящий зеленый рай для тех, кто хочет убежать от шума и туристической суеты. Высокие горы, виноградники, уютные деревни и безлюдные пляжи - идеальная картина для спокойного отдыха. Столица Санта-Марина-Салина служит отправной точкой для длительного, но увлекательного восхождения на самую высокую вершину архипелага - Монте-Фосса-делле-Фельчи. В деревне Мальфа можно попробовать знаменитое вино Мальвазия прямо в окружении виноградников. Стоимость двухместного номера с видом на море - от 90 долларов, а ужин в среднем обойдется в 20 долларов (835 грн).

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