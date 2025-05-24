Вам не нужны Франция и Испания: куда поехать на отдых в 2025 году

Популярные направления для путешествий в Европе, такие как Франция или Испания, в последние годы столкнулись с проблемой чрезмерного туризма. Это одновременно вызывает возмущение местных жителей, рост цен на все туристические услуги и дискомфорт для всех сторон. Но куда поехать, чтобы отдохнуть без этих проблем?

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Издание Express назвало европейскую страну, которая все еще не забита летом туристами и при этом предлагает интересный и насыщенный отдых за умеренные деньги. И эта страна – это Хорватия.

В частности на страну обратила внимание тревел-блогер из США Мадлен Монтгомери. Она пошутила, что перед первой поездкой ее предупредили, почему лучше "никогда" не посещать Хорватию. Потому что после путешествия она может больше не захотеть отдыхать где-либо еще. И эти слова оправдались, блогер отдыхает на хорватских курортах уже в течение шести лет и планирует возвращаться еще.

Путешественницу поразили лазурные воды Адриатического моря и безопасность, которую предлагает даже соло-путешественникам Хорватия. По ее словам, даже если кто-то прицепится к женщине, которая гуляет в одиночестве ночью, местные жители не дадут ее в обиду. Также Мадлен отметила, насколько хорошо здесь владеют английским языком и как много людей могут ответить на нем.

По словам блогера, такие популярные хорватские города-курорты, как Сплит, Дубровник или Хвар, достаточно многолюдны в сезон. Однако в меньших городках и селах нет таких толп, а отдых такой же приятный и интересный.

Хорватия входит в Шенгенскую зону, поэтому попасть в нее можно по соответствующей визе. При этом для украинцев здесь действует безвизовый режим и въезжать на отдых можно свободно. Однако отдыхающим лучше заранее оформлять туристическую страховку, чтобы избежать лишних расходов в случае каких-либо проблем со здоровьем.

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