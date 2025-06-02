Раньше было только в версиях Pro: iPhone получат существенное обновление

Поклонники продукции Apple могут ожидать значительных изменений в будущей линейке iPhone 17, ведь появились слухи, что функционал, ранее доступный только в версиях Pro, станет достоянием всех моделей. В частности, речь идет об использовании передовой технологии Metalens, которая обещает значительно уменьшить размер так называемого "Динамического острова" (Dynamic Island).

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Это нововведение станет существенным обновлением для всех пользователей iPhone, поскольку уменьшит пространство, которое занимают датчики Face ID и фронтальная камера. Кроме этого, уже известно, что базовый iPhone 17 получит 8 Гб оперативной памяти, а модель iPhone 17 Air - впечатляющие 12 Гб, на уровне с топовыми версиями Pro.

Согласно прогнозам аналитика Джеффа Пу из GF Securities, технология Metalens будет интегрирована во все четыре модели iPhone 17. Это значительное отклонение от его предыдущих заявлений, где он предполагал, что Metalens появится лишь в iPhone 17 Pro Max. Для тех, кто не знаком с термином, металинзы - это плоские линзы, использующие метаповерхности для фокусировки света на датчик изображения. Это является значительным шагом вперед по сравнению с традиционными изогнутыми линзами, которые применяются в большинстве современных смартфонов.

Благодаря использованию Metalens для системы Face ID, Apple сможет объединить компоненты передатчика и приемника, тем самым существенно уменьшить общий размер и толщину соответствующих модулей. Это открывает путь к желаемому уменьшению "Динамического острова", что было одним из самых частых требований от владельцев iPhone с момента его появления. Хотя точные размеры уменьшения и его визуальные отличия на iPhone 17 еще не разглашаются, это обновление обещает улучшить эстетику дисплея. Стоит отметить, что "Динамический остров", который также отображает активность в реальном времени, был впервые представлен с iPhone 14 Pro и с тех пор сохранял примерно тот же размер.

Хотя слухи об использовании Metalens и уменьшении "Динамического острова" вызывают значительный интерес, стоит помнить, что это пока только спекуляции. Другой известный аналитик Apple, Мин-Чи Куо, в январе этого года заявлял, что размер "Динамического острова" "практически не изменится" в будущей линейке iPhone. Оба источника информации имеют достаточно проверенный опыт в распространении точных сведений о продуктах Apple, поэтому остается лишь ждать, какой из этих прогнозов окажется верным. Хотя ранее ходили слухи о полном размещении Face ID под дисплеем, этого не ожидается по крайней мере до выхода iPhone 18.

Окончательная информация о нововведениях в iPhone 17 станет известна только после официальной презентации Apple. Если верить устоявшейся традиции компании, это событие должно состояться в сентябре 2025 года.

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