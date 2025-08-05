Релиз не скоро: Apple выпустит революционный гаджет

Появления складного смартфона в линейке iPhone любители техники Apple ожидают уже в следующем году. Но компания готовится зайти дальше и разрабатывает способное складываться устройство с большим экраном, которое может представлять собой своеобразный гибрид MacBook и iPad.

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Этой захватывающей новостью поделилось издание MacRumors, однако посоветовало не ждать, что эта новинка появится на рынке очень скоро. По словам аналитика, с которым пообщалось издание, оба гаджета должны были поступить в массовое производство до конца следующего года, но новый отчет показывает, что появление большей модели отложено на более позднее время, чем предполагалось изначально.

В исследовательской записке, посвященной недавним финансовым результатам Apple за третий квартал, ведущий аналитик инвестиционной компании GF Securities Джефф Пу заявил, что ожидает от Apple "ограниченных инноваций" в будущей линейке iPhone 17. Однако, он возлагает большие надежды на iPhone 18 Fold. По данным аналитика, в соответствующей цепочке поставок наблюдается "неизменный прогресс", и все указывает на то, что он должен выйти во второй половине 2026 года.

"С другой стороны, выпуск 18,8-дюймового складного устройства, вероятно, будет отложен", – пишет Пу. Аналитик не назвал причин ожидаемой задержки, но в отчете говорится, что устройство не поступит в массовое производство в четвертом квартале 2026 года, а скорее всего станет доступным уже в 2027 году, как и предполагалось ранее.

В свою очередь Марк Гурман из Bloomberg считает, что Apple работает над складным iPad с 20-дюймовым дисплеем, который выйдет в 2028 году. Между тем, аналитик Росс Янг заявил, что ожидает появления складного планшета в 2026 или 2027 году. Поскольку данные у всех разнятся, пока можно с уверенностью сказать, что дата запуска инновационного гаджета пока остается неизвестной.

Также существуют противоречивые сообщения о том, каким будет устройство с большим складным экраном. Пу считает, что складное устройство, над которым работает Apple, будет гибридом MacBook и iPad с сенсорным экраном и поддержкой macOS. Аналитик Apple Минг-Чи Куо также назвал большее складное устройство Apple MacBook. Тогда как Росс Янг написал о работе Apple над ноутбуком с 18,8-дюймовым дисплеем. В декабре The Wall Street Journal сообщил, что Apple работает над 19-дюймовым MacBook со складным экраном.

А вот Гурман и компания Omdia назвали складное крупноформатное устройство Apple так же, как и планшеты компании – iPad. Считается, что точку в дискуссии, к какой группе гаджетов будет принадлежать новинка, поставит то, какую операционную систему поставит на нее Apple. Если устройство будет работать на macOS, оно будет относиться к семейству Mac, а если на iPadOS – то это точно будет iPad.

Между тем, Гурман заявил, что некоторые изменения дизайна, внесенные Apple в iOS 26 и macOS Tahoe для унификации операционных систем, откроют путь для складных устройств и сенсорных Mac. Поэтому гибрид также возможен. В общем, подробности о большем складном устройстве Apple пока остаются неизвестными.

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