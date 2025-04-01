'Рик и Морти' возвращаются: названа дата выхода 8 сезона

Мультсериал "Рик и Морти" объединил в себе научную фантастику, черный юмор, семейную драму и философские парадоксы. Созданный Дэном Гармоном и Джастином Ройландом, он стартовал в декабре 2013 на платформе Adult Swim (Cartoon Network) – и с тех пор не перестает удивлять зрителей.

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Стало известно, что вскоре выйдет "Рика и Морти". Об этом официально объявил телеканал Adult Swim, сообщает Variety.

О чем мультсериал "Рик и Морти"

Рик Санчес – циничный, гениальный и безнадежно нестабильный ученый – возвращается к своей взрослой дочери Бет и начинает жить с ее семьей. Он проводит дни в гараже, изобретая что угодно – от межмерных телевизоров до микромиров в батарейке, а ночи посвящает безумным приключениям со своим неуверенным, наивным внуком Морти.

Все, что начиналось как "приключения на двоих", быстро перерастает в вихрь межмерных катастроф, нравственных дилемм, встреч с альтернативными версиями себя и даже богами, не выдерживающими сарказма Рика. Это острая сатира на общество, науку и культуру.

Что ждет зрителей в 8 сезоне

Новый сезон "Рика и Морти" выйдет на экраны 25 мая 2025 года. По официальному описанию, продолжение обещает еще больше приключений, неистовой фантастики и еще больше Морти, не успевающего за логикой своего дедушки-ученого.

При всей абстрактности, "Рик и Морти" всегда касается острых тем: семейного кризиса, смысла жизни, технологических страхов и того, как быть человеком в хаотической вселенной.

Нынешнее объявление даты выходу нового сезона тоже не обошлось без фирменного абсурда. В честь 1 апреля Adult Swim представил живую постановку "Рика и Морти" – театрализованную адаптацию самых известных сцен шоу.

Над проектом традиционно работают Дэн Гармон и Скотт Мардер – последний также выступает как шоуранер. На счету "Рика и Морти" уже две премии "Эмми" за лучшую анимационную программу, и 8 сезон, похоже, готов поддержать этот уровень.

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